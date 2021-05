Zulma Faiad se refirió a los extranjeros que llegan de otros países de Latinoamérica a la Argentina y en medio de la compleja situación social que atraviesa el país afirmó: “Acá no hay más lugar para los extranjeros”.

“Hay que entender que acá no hay más lugar para los extranjeros. Cuando digo esto me insultan por las redes, pero si bien éste es un país que se hizo de extranjeros eran ‘otros extranjeros’. Mi abuelo no vino acá puso una piolita en un terreno y dijo esto es mío sin comprarlo, vino a laburar a dar la vida por este país… Yo quiero que vengan esos, los otros no quiero que vengan. ¿Está claro?”, manifestó la actriz en diálogo con “Los mañaneros”.

Y siguió: “Hay que hacer como hace cualquier otro país. Yo estuve 7 años como extranjera trabajando en México con contrato y cada 6 meses tenía que renovar mi visa. Vagos acá no. No los queremos. No estoy en contra del que viene a estudiar y trabajar, estoy en contra del vago que viene a joder”.

En 2016, Faiad ya se había referido a este tema cuando Moria Casán quedó detenida en Paraguay acusada de robarse una joya. En ese momento, la exvedette se mostró molesta por cómo trataban a las figuras argentinas en otros países.

“Me pareció muy injusto porque nosotros somos el país que más recibimos con los brazos abiertos a todos los extranjeros del mundo, cosa que en otros países no pasa. Somos un país maravilloso y lo menos que pedimos y merecemos es que los paraguayos tengan más respeto por nuestras figuras”, había dicho la actriz en ese entonces.