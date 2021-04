Con una nueva idea entre manos es que el músico Elmer Meza y la productora Natacha Cruz subirán por primera vez a escena con su proyecto Gypsy Jazz, hoy a las 20 hs en las terrazas de Tres Cumbres (Club Sirio Libanés, Entre Ríos casi Av. Libertador). Así es que con un ritmo que no es nuevo en el mundo pero sí es innovador en el circuito independiente local como es el jazz gitano, la banda se presentará en versión quinteto con Meza en dirección musical, arreglos y trompeta junto a Emiliano de la Fuente en contrabajo, Diego Guillén en batería, y los cubanos Rosabell Medero en violín y George Nuñez en guitarra acústica.



Buceando, investigando y dejandose llevar por las melodías es que Meza y Cruz se encontraron con este estilo. "Acá debemos ser los únicos grupos de jazz gitano, es un género difícil de encontrar, muy contagioso, bastante aflamencado y alegre, que se desprende de las tribus gitanas establecidas en Francia, no tiene nada que ver con el jazz norteamericano', destacó Cruz desde la agrupación que irá sumando instrumentos e integrantes a medida que se vaya consolidando y cuando la situación sanitaria permita ampliar la cantidad de músicos arriba de los escenarios, cumpliendo los protocolos implementados.



"Para esta iniciativa implementamos, por primera vez, el contrabajo, algo nuevo en nuestras bandas porque necesitábamos la fuerza y el sonido grueso de este instrumento; y agregamos a Rosabell y George que son maravillosos como todos', apuntaron los también creadores de Fractal, su anterior conjunto de latin jazz.



All of me, Bechet fantasy, Fly me to the moon, Sweet Georgia Brown y los conocidos Volare y Bella Ciao -este último popularizado gracias a la serie española La casa de papel-, serán parte del repertorio del concierto debut de esta formación que llega al ruedo local y se encuentra proyectando la filmación de un videoclip como próximo paso.



"El jazz es tan amplio, es el nacimiento de tantos estilos alrededor del mundo y permite fusionar este tipo de músicas autóctonas con un swing distinto, nosotros venimos del latin jazz pero nos encanta experimentar. Esperamos que este estilo se instale en San Juan', añadieron sus protagonistas entusiasmados por el descubrimiento.