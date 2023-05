Se llama María Eugenia Fernández, pero en el ámbito de la cuyanía y en los escenarios la conocen más como La Mariú. Desde hace años que transita con su guitarra en múltiples espacios transmitiendo su mensaje y su sentir a través de la canción folklórica. La cueca, la tonada y también la zamba son los lenguajes que utiliza para entrar en conexión con sus escuchas y viajar por los recuerdos y las vivencias personales. Es de esta manera que logró hilvanar del cancionero popular sanjuanino y latinoamericano, ciertas obras que formen en conjunto una unidad temática. Así logró desarrollar su primer álbum "Nacida en agua de guerra" (publicado en 2020) y en continuidad a esa producción, llega la segunda parte que tendrá como título "Sembrando panes". Este nuevo álbum verá la luz el próximo 19 de mayo en la Sala TeS, con un concierto intimista y con una puesta escénica que incluirá música y danza. De cara al estreno, la cantautora habló con DIARIO DE CUYO y contó cuál es la intención de su propuesta musical.

Cuando logra generar en el otro o en la otra que la escucha, una sonrisa, una mirada, un estado emotivo, la misión está cumplida para la guitarrista. "Lo que siempre trato, cada vez que toco, es tener la gracia para tocar las almas, apelar a la sensibilidad de la gente para cantar las cosas que me llevan a recordar a mi mamá o los perfumes de la infancia, la juventud, el tango, la sopa, la jarilla y es como una forma de preparación de los corazones de los demás, que logran conmoverse realmente", manifestó Mariú. En su repertorio hay zambas de antaño, otras más conocidas y populares, también cuecas, gatos y tonadas que no pueden faltar. "Penita", "Sembrando panes", "El patio de la casa vieja", "Luna cautiva", entre otros temas. "Yo sé bien que el rock, el blues y hasta la música infantil me tiran, pero la música cuyana corre por mis venas también, es mi savia vital, mi raíz, entonces nunca dejo de lado lo cuyano. Es lo que me moviliza", se definió la cantora. Pero lejos de poner a la nostalgia en el centro, lo que busca María Eugenia es invitar a la platea que sienta con ella los recuerdos. Y hasta se dará el gusto de hacer algún tango, aunque no sea tanguera de origen: "Lo que pasa es que a mi mamá le encantaba. Ella cantaba y lo hacía muy bien, pero vivió una época difícil, porque se frustró cuando tuvo que casarse y abandonar la música, como le sucedió a muchas mujeres de su época. No podía seguir en el arte. Así también tendremos para disfrutar una pieza que será una sorpresa", afirmó Mariú.

El disco para un músico es como un hijo que acaba de nacer. En el caso de Mariú, no hay excepciones. Y al terminar este trabajo, ya lo quiere abrazar y compartirlo con su público. Pero además, lo que la motiva a realizar este show es también dejar atrás la gran ausencia que hubo durante la pandemia y reencontrarse en el escenario con los espectadores. "Quiero que vengan a bailar, a levantar las palmas, a revolear un pañuelo, a estar cerca y sentirnos vivos. Disfrutar que podemos hacer lo que nos gusta y que podemos seguir aquí y cantar para ellos y para aquellos que ya no están. Que los tengamos presente en la memoria y en las canciones", concluyó. La producción musical puede encontrarse como "La Mariú" en Spotify y redes sociales.



DATO

"Sembrando Panes", presentación del segundo disco de La Mariú. Viernes 19 de mayo a las 21.30hs. en Sala TeS (Juan B. Justo 335 sur). Entradas: $1.000. Anticipadas: www.eventbrite.com.ar