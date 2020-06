Radicada en Buenos Aires hace cerca de 10 años, desde donde explota su costado artístico con una filosofía de vida que la mantiene espiritualmente centrada en su eje, Natalia Pelleritti, la ex reina de la Fiesta Nacional del Sol 2008, participó en una de las escenas de La corazonada, la primera película argentina en aterrizar en Netflix. Con su larga cabellera morena y su característica sonrisa, aparece en una de las escenas de la película, en la que los protagónicos a cargo de Luisana Lopilato y Joaquín Furriel se reúnen en un bar con el personaje de Sebastián Mogordoy, quien es flechado por la sanjuanina. Si bien es una breve actuación, para ella simbolizó un logro ser parte del arribo nacional a la famosa plataforma, aunque en su caso no ha sido esta la primera vez. Ya estuvo en la serie mexicana Club de Cuervos, de Gary Alazraki; y produjo un show como bailarina y actriz para Netflix Perú con motivo del aniversario de la productora de La Casa de las Flores, con la presencia de alguno de sus actores.



La artista, que es rostro de publicidades de importantes marcas -como Nissan para Brasil y Fanta en México- hizo una audición, en agosto de 2019, para la segunda adaptación al cine de un libro de Florencia Etchegoyen, precuela de Perdida. Y quedó. "¡Fue fantástico! Fueron 3 días de rodaje y, aunque solamente quedó esa escena de 20 segundos, estoy tan agradecida! Recibí una cantidad enorme de mensajes y abrazos de amor, incluso de gente que ni conozco, muchísimos de la provincia, tanto por Facebook e Instagram", manifestó emocionada Natalia a DIARIO DE CUYO, desde la capital. Respecto al papel que desempeñó, la creadora destacó que se trata de "un personaje simbólico", sin textos, pero con un objetivo específico.



"En ese momento de la historia se pretende mostrar la empatía del personaje policial masculino, darle una actitud más relajada y de humor", añadió sobre el acto que comparte con el actor Sebastián Mogordoy, Lopilato y Furriel. "Se grabaron varias escenas que, después de la edición no quedaron, porque tenían que acortar la peli", mencionó la artista tras su paso por el film dirigido por Alejandro Montiel, en el que tuvo un trato "de igual a igual" con Luisana.

"Fueron muy hermosos esos días. Hay cuadros que no se ven, donde estoy con ella bailando. También compartimos make up; genera una energía muy linda. También Joaquín, que pasó su cumpleaños en el set. No hubo diferencias entre protagonistas y personajes menores; ahora, todos nos seguimos en las redes y quedé en muy buena relación con Montiel", manifestó Pelleritti, quien cursó la Licenciatura de Arte Dramático en San Juan.



Sin embargo, ella aseguró que el universo del cine es muy difícil y competitivo. "Siempre llaman a actores que son famosos, hay que pasar muchas barreras para poder tener espacio", subrayó la joven que también ensaya la obra de teatro físico Retrato de mujer árabe que mira el mar, en el Teatro Coliseo, bajo la mirada de Leonardo Kreimer, ex De la Guarda.



En medio de la concreción de ese ansiado proyecto teatral, espera dar un nuevo giro a su vida con el regreso a la provincia que representó como soberana y dentro de la comisión de reinas hasta 2010, luego de cumplir su propósito de establecerse en Buenos Aires, lo que la llevo a vivir 4 años en Distrito Federal de México.



¿Un lugar en el mundo? "San Juan, donde me siento más 'la Nati' que soy. Quise mudarme cuando empezó todo, pero la cuarentena lo impide, por ahora. Vamos a ver cómo termina todo a fin de año, estoy intentado irme, todos los años tengo propuestas para hacer programas de TV, campañas y conducir eventos de la Secretaría de Turismo. Además, estamos escribiendo una película con sanjuaninos que también viven acá, cuando terminemos el guión, armaremos el equipo; y quiero presentar un proyecto para volver a vincularme con la Fiesta del Sol", anunció quien en su andar artístico, se encontró con otros "enfoques" en su vida, como el yoga, el coaching y la medicina saludable; que sabe combinar con su pasión escénica.





Tras bambalinas con Alejandro Montiel (extremo izq.) y parte del equipo del rodaje; al centro, la escena de La corazonada en la que aparece; y, abajo, un cuadro en Club de Cuervos con el actor Alosian Vivanco.