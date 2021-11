Javier Acuña eligió terminar el año apoyando una causa solidaria y por eso el domingo que viene, en Tierras Negras (a las 13, derecho de show $250) dará un concierto donde todo lo recaudado será para CUVHONI.



No es la primera vez que el cantante albardonero se pone al servicio de un evento solidario y esta vez destacó la importancia de la labor del voluntariado que colabora con los pacientes del Hospital de Niños de San Juan. "A través de una amiga llegué a CUVHONI, he colaborado con ropa y elementos, me interioricé de su trabajo. Nací en el Hospital Rawson, al igual que mis hermanos" dijo Acuña, quien además compartió que siente que estas acciones son un modo de "devolver a la comunidad de San Juan el interés siempre ha tenido" por su música y su carrera.



El cantante adelantó que el domingo hará una selección de sus tres discos, además de incluir algunos temas clásicos del cancionero folclórico nacional, como cuecas, chacareras y zambas; y también sumará algunos músicos invitados.



Acuña contó que está preparando un nuevo material discográfico, adaptándose a los requirimientos actuales de la industria digital, donde "ya no son discos de 12 temas, así que hay que elegir muy bien las canciones". El próximo EP tendrá canciones propias y otras inéditas de algunos colegas compositores, dijo.