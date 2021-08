El humorista uruguayo Álvaro Navia, conocido en nuestro país como Waldo, fue denunciado en el país vecino por su exsocio, Gaspar Valverde, por supuesta estafa.

El conflicto comenzó cuando Álvaro se contactó con Gaspar para llevar a Uruguay la versión local de “Polémica en el bar”, con la autorización de Gustavo Sofovich, dueño del producto.

El ciclo se puso al aire en Canal 10 y además se llevó a cabo “La Peluquería de Don Mateo”, otro de los formatos clásicos de Gerardo Sofovich.

Álvaro no pudo viajar debido a la pandemia e hizo gran parte del programa durante el 2020 desde su casa y por Skype. El humorista pudo viajar cuando avanzaba el año. Sin embargo, en la emisora decidieron rescindir el contrato de su socio, Gaspar Valverde.

“Tanto Gaspar como Álvaro, los dos tenían una pauta libre que él estando allá no pudo gestionar. Se la gestionó mi marido, y como no pudo por la crisis que había, a veces tenía éxito y a veces no, entonces él le dio la mitad de la plata. Hay recibos y transferencias”, explicó Vanina Escudero, esposa de Álvaro Navia.

Y agregó: “Cuando él llegó a Uruguay, se reunió con mi marido y le dijo que no podía hacer nada con el canal. Gaspar, que era su socio porque tienen una sociedad de hecho, le dijo que arreglen las cosas y desapareció. Fuimos a la Justicia y él no se presentó”, finalizó.

Por el hecho, Vanina Escudero está recibiendo bastante repudio en redes sociales siendo que ella está participando en “Mastechef Celebrity” de Uruguay.