En medio de la conmoción que generó su intento de suicidio, un periodista puso en duda lo que realmente sucedió con Maxi Guidici. Se trata de Guille Barrios, quien se contactó con el hospital donde atendieron al ex participante de Gran Hermano.

“Me informan desde el hospital Ramos Mejía que Maxi no habría sufrido ingesta de ningún barbitúrico y es por eso que no hubo lavado de estómago. El cuadro fue por exceso de alcohol en sangre, razón por la cual solo se le aplicó suero y se fue a las 9AM”, escribió en un primer mensaje en su cuenta de Twitter el panelista de Gossip.

Cabe recordar que la primera información que había trascendido indicaba que el cordobés habría ingerido un blister de pastillas. “El personal fue desplazado a Perón al 1600 por un masculino que habría ingerido gran cantidad de pastillas. Habiendo arribado se encuentran con ambulancia de SAME quien asiste y deriva al Hospital de Ramos Mejía a Maximiliano José Guidici con diagnóstico intento de suicidio, pudiendo ser la ingesta de un blíster de pastillas de clonazepam de 2 miligramos”, decía el parte policial.

Sin embargo, Barrios contrastó esta información: “Me aclaran además que, de haber existido sobredosis de pastillas, el procedimiento es inmediato: lavaje de estómago e internación”. “¿Hemos sido engañados?”, se preguntó.

Qué dijo Maxi Guidici

Luego de su dramático episodio, Maxi Guidici estuvo invitado a LAM, donde dio su versión de los hechos. Según contó, el viernes a la madrugada, luego de unos días de tensión marcados por la separación de su novia, Juliana Díaz, y por un accidente automovilístico, se sentía “medio boleado”, motivo por el cual consumió alcohol.

“Compré alcohol, me quería relajar. Y me seguía sintiendo muy nervioso. Así que me tomé una pastilla, un Clonazepam. Y seguí tomando, pero me seguía sintiendo más nervioso”, relató.