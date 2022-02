La cantante Adele se impuso en los Brit Awards 2020, los premios más importantes a la música que se otorgan en el Reino Unido, al triunfar en las categorías canción del año por "Easy On Me"; mejor artista del año y mejor álbum por "30".



De esta manera, se convirtió en la segunda artista más ganadora en la historia de estos premios, con doce galardones; superando a Coldplay, que suma nueve pero debajo de Robin Williams, que acumula 18, entre sus trabajos solistas y su labor como miembro del grupo Take That.



En la ceremonia realizada en el 02 Arena, de Londres, Ed Sheeran ganó su séptimo premio al imponerse como compositor del año; Dua Lipa obtuvo el galardón al mejor álbum de pop y R&B; Olivia Rodrigo se quedó con el de mejor canción internacional y Billie Eilish con el de mejor artista internacional.



Por su parte, la rapera Little Simz fue elegida la mejor artista emergente; Sam Fender logró lo propio como mejor álbum de rock; Dave se quedó con el premio al mejor artista de rap y hip-hop y como mejor grupo internacional se consagró al dúo conformado por Bruno Mars y Paak, Silk Sonic.