Coro Vocacional y Coros de Niños (abajo) de la UNSJ

"Somos comunidad en armonía" es el título del encuentro de tres días que la filial San Juan de Adicora (Asociación de directores de coros de la República Argentina) propone para comenzar su acercamiento con la comunidad coral y con los sanjuaninos en general, llevando una selección de presentaciones de formaciones locales. Todo se verá a través del canal de Youtube de la filial que, aunque formada el año pasado, recién ahora debuta organizando un recital virtual. La emoción estará presente en el recuerdo del maestro Juan Argentino Petracchini y el reconocimiento al Auditorio Juan Victoria en el 50º aniversario.



"La creación de la filial es un gran avance educativo para la provincia" comentó Jorge Fuentes, quien es el director a cargo de los coros de niños y jóvenes de la Universidad Nacional de San Juan. "Uno de los objetivos de los que planteamos los creadores de la filial, fue que Adicora aporte a la actividad coral sanjuanina pero que además sea un gran impulsor para la formación de los jóvenes directores de la provincia. San Juan está creciendo mucho en actividad coral y hay muchos jóvenes que se están formando, para ellos es importantísimo estar en contacto con otros directores en formación y con grandes maestros que hay en Argentina, el país tiene una trayectoria muy grande en dirección coral" comentó Fuentes, a quien acompañan como autoridades Francisco Castillo (Secretario), Mara Gonzales (Tesorera) y Mariana Gabriele (Prensa y difusión).



"Adicora existe hace muchos años, pero por alguna razón nunca se creó acá la filial, sin embargo, personas como Ana María Oro, María Elina Mayorga y Jose Petracchini son socios fundadores o sea, que estuvieron en los principios de la asociación nacional, y Juan Argentino Petracchini fue parte del consejo honorario. San Juan ha estado presente, pero no se creó la filial hasta que esta camada nueva que empezamos a impulsar esto y los directores más viejos, por decirlo así, apoyaron esta iniciativa. Había que tener un cupo de socios y ellos se asociaron a la filial local" contó Fuentes.



Sobre lo que van a ofrecer como programación (ver aparte), Fuentes dijo que como carta de presentación quisieron comenzar "compartiendo con el país un poco de nuestra historia y reconocer a quien fue el fundador de la actividad coral en San Juan". Además, sobre los conciertos que se transmitirán dijo que dividieron las jornadas entre conciertos en vivo desde cualquier lugar, "porque la idea es dar importancia a la actividad coral en vivo ahora que está suspendida la actividad, la importancia de cantar, lo importante que es para nuestras almas el cantar en comunidad y no a través de pantallas" sostuvo. Mientras que los del sábado serán los realizados a distancia durante la pandemia, grabados a distancia. Consideraron que compartirlos es un modo de mostrar "que se ha seguido trabajando como se podía, porque el canto es unidad de las personas, porque alimenta el alma y da fuerzas para seguir".

Coro de la Universidad Católica de Cuyo



Por su parte Mariana Gabriele, que junto a Cristina Pontoriero estuvieron a cargo del guion/homenaje que se verá hoy, destacó que "es inédito el homenaje al maestro en esta plataforma, hay muy poco del él en las redes y en Youtube; recopilamos fotos históricas de los coros, fotos de la década del '70, '80 y '60 a modo de testimonio de cómo el Auditorio se empezó a usar incluso antes de ser terminado; vamos a escuchar al Coro Universitario de la década del '90, por ejemplo" adelantó.



José Domingo Petracchini no ocultó su entusiasmo y ansiedad por ver el homenaje a su padre. "Me parece fantástico que haya un homenaje a mi viejo, me enteré antes de ayer. El otro día pensaba en Alberto Grau, en que si no hubiera existido él en todo el mundo cuando comenzó la movida coral, no tendríamos lo de hoy; y si mi padre no hubiera venido, tampoco tendríamos el movimiento que existe actualmente. Cuando él llegó no había nada. Y que los jóvenes conozcan su legado es importante", expresó.



Así, con sentimientos encontrados, ansiedad por el debut en sociedad, y la satisfacción de haber atravesado el año haciendo algo, reinventándose, los coros sanjuaninos volverán a decir presente desde la virtualidad, esperando fervientemente poder subirse de nuevo a un escenario para cantar juntos, sin pantallas.

Coro Municipal de Rawson.





> Apasionado y comprometido

Juan Argentino Petracchini llegó desde Salta a dar clases al colegio Don Bosco. Aquí fundó la Agrupación Coral Sanjuanina, que fue el germen de muchos coros. Gracias a su trabajo se crearon los coros Pre Universitario, el Vocacional y el Coro Universitario de la UNSJ, que él dirigió por 30 años, llevando las voces sanjuaninas por primera vez de gira al exterior. Por su trayectoria Juan fue declarado Ciudadano Ilustre por la Cámara de Diputados de la provincia y recibió el premio Trayectoria Honorable del Senado de la Nación. Falleció el 26 de diciembre de 2012.

LA PROGRAMACIÓN



Somos comunidad en armonía, organizado por Adicora filial San Juan, arrancará esta noche a las 21 por el canal de Youtube de filial, con la emisión de los videos en homenaje al Maestro Juan Argentino Petracchini y repasará la historia del Auditorio Juan Victoria en el año de su 50º Aniversario.



Mañana viernes, también desde las 21, transmitirán los recitales realizados en vivo años anteriores y se podrá ver San Juan por mi sangre por el Coro Municipal de Rawson, que dirige Carlos Stancoff; una actuación en Hungría del Coro Universitario de la UNSJ, dirigido por Jorge Romero; Imagine de John Lennon en voces del Pre Universitario a cargo de Aida del Cid; o la participación en el Teatro Colón del Coro Arturo Beruti, dirigido por María Elina Mayorga y algunas participaciones de los Coros de Niños de la UNSJ en el Auditorio Juan Victoria. El sábado será el turno de los videos grabados en pandemia, esos arduos trabajos de edición para compaginar a las voces registradas desde sus casas. En este segmento habrá estará el Coro de la Universidad Católica de Cuyo, con Marta Bliska al frente; del Coro Vocacional, a cargo de José D. Pretracchini y algunos más de los coros a cargo de Jorge Fuentes.