Este martes al mediodía, una ambulancia se hizo presente en el departamento de Adriana Aguirre y sus vecinos se preocuparon. La mediática no salió de su casa desde que comenzó la cuarentena social, preventiva y obligatoria por el coronavirus y parece que el encierro la perjudicó.

En diálogo con TN Show, la vedette reconoció que está cansada del aislamiento y que cada día se ve más afectada por eso. "Tengo un problema psicológico y mucha angustia. El encierro me provocó un pico de estrés. Hoy me levanté y estuve al borde del desmayo. Tenía la presión muy mal: 6 de máxima y 10 de mínima", dijo.

Cuando los médicos llegaron a su departamento, ya se encontraba mejor. Pero le recomendaron que este miércoles vea a su doctor de cabecera para que le de las órdenes para hacerse un chequeo general por prevención.

"No sé cómo solucionar esto. Si me vuelve a pasar mañana tendrían que internarme, pero no quiero. No sería lo ideal para mí", agregó Aguirre, que tiene 68 años.

Por último, la rubia desmintió los rumores sobre la pésima relación que tendría con Ricardo García, con quien vive bajo el mismo techo a pesar de estar separados. "Que se dejen de hablar pavadas. Mi gran problema es el encierro", sentenció.

Meses atrás, en el programa de Moria Casán, Adriana se animó a contar que él la engañó con la mucama: "Él tenía una amante y una vida paralela. Yo lo amé de verdad, es muy triste terminar una relación así. Yo siempre que volví con él fue por amor. Yo me casé con él por amor".