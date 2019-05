Sony Pictures estrenó este lunes un nuevo tráiler de su nueva película Spider-Man: Far From Home, que estará en los cines el próximo 02 de julio, pero si aún no has visto Avengers: Endgame es preferible no verlo, porque tiene muchos spoilers.

En la próxima aventura del Universo Marvel, un joven Peter Parker (Tom Holland) deberá enfrentarse al villano Mysterio, interpretado por Jake Gyllenhaal.

En el filme también se destacan los personajes de Nick Fury (Samuel L. Jackson), May Parker (Marisa Tomei) y Happy Hogan (Jon Favreau), la mano derecha de Tony Stark.

En el avance el propio actor Tom Holland advierte a sus fanáticos que no vean el nuevo tráiler de Spider-Man debido a que "está lleno de spoilers" de Avengers: Endgame.

Tras lo ocurrido en Avengers: Endgame, Peter Parker dice que es hora de que haya un nuevo Iron Man. El adolescente cree que el mundo merece a uno nuevo. Happy Hogan le indica que, por ahora, lo que se necesita es que Spider-Man defienda al planeta Tierra.

Spider-Man: Far From Home concluye oficialmente la llamada Fase 3 del Universo Cinematográfico Marvel, de acuerdo a Kevin Feige, presidente de Marvel Studios.

Hasta el momento sabemos que la historia tendrá lugar durante las vacaciones de verano del adolescente Peter Parker en Europa. Sin embargo, el joven superhéroe apenas podrá descansar y disfrutar ya que tendrá que aceptar una misión especial de Nick Fury.

Avengers: Endgame superó los USD 1.000 millones en su desembarco en los cines y arrebató con mucha facilidad el récord del mejor estreno internacional de la historia a su predecesora Avengers: Infinity War(2018), cuya marca se quedó en USD 640,5 millones.

La película batió marcas del mejor estreno en 44 mercados internacionales, entre Australia, Corea del Sur, Brasil, México, Argentina, el Reino Unido-Irlanda y España.