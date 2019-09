La relación de Cinthia Fernández y Martín Baclini quedó en el centro de las críticas después de que Pampita sugiriera que la bailarina debería encontrar un hombre que la elija "por completo", con todo lo que "trae encima", en referencia sus tres hijas.

Es que el empresario aclaró en varias oportunidades que no tiene deseos de convivir ni de ser papá con su novia, y esa sinceridad le valió una ola de reproches en las redes sociales, además de las palabras de la modelo en el programa de Marcelo Tinelli.

Cinthia se sintió muy afectada por este episodio y después de algunos días de reflexión, salió expresar su verdad en un extenso posteo en Instagram.

Allí aseguró que Baclini tiene un gran vínculo con las chicas, y que si no fuera así, jamás podría salir con él. Como prueba, contó que el rosarino paga el colegio de las tres y que cuando ellas lo llaman, hace el trayecto Puerto Madero-Escobar sin problemas, y se queda el tiempo que sea necesario. "Amor para mi son hechos, es hacer cinco horas de ida y vuelta a mi casa porque mi hija lo llama que lo extraña; es darle un beso en la frente, acariciarla y dormir con ella contracturado porque no quiere separarse de él", relató.

También minimizó las declaraciones sobre la intimidad de la pareja que hicieron ruido -como cuando él habló del mal aliento de Cinthia o cuando ella se enteró en vivo que él pensaba hacer teatro en Carlos Paz en el verano- y dijo que se trata de un "show" pensado para entretener. "Hay que reírse, ¡la risa sana y te lleva a un estado máximo!", aconsejó la mediática.

Por otro lado, se refirió a una de las críticas más recurrentes: hay quienes dicen que ella se queda con él por su dinero y él con ella por la fama, un combo que nada tiene que ver con el amor. Cinthia recordó que hace un año y medio están juntos y aseguró esos dos factores jamás estuvieron presentes en sus ganas de elegirse. "¿Qué fácil es ir a lo fácil y ser ignorante no?", cuestionó, con dureza.

Por último, reafirmó que el "punto débil" del empresario son Charis, Bella y Francesca y que las tres están muy encariñadas con él. "Te amamos, te elijo, te elegí y te volvería a elegir. Y la verdad que me sorprendiste porque sos más de lo que imaginaba y soñaba que me tocaría como hombre que me acompañe junto a mis hijas", cerró.

