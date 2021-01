Este mes, la programación de shows nacionales en San Juan parece ir tomando cuerpo tras un arranque con cautela en diciembre pasado, con las presentaciones en distintos espacios nocturnos de Ale Cebeiro, uno de los representantes de la música cuartetera cordobesa; y de Antonio Ríos, el veterano maestro de la cumbia. La iniciativa de hacer subir en más de un escenario a los artistas foráneos así como la decisión de aliarse con ellos para trabajar codo a codo son algunas de las nuevas estrategias que comenzaron a implementar los productores locales para volver al ruedo en esta época aciaga, marcada por la pandemia, luego de suspender sus agendas artísticas durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio en todo el país, desde marzo pasado.

Migrantes. Sábado 9 junto a los sanjuaninos de Pijama a las 21 en Sol Cirqa.

Jhonny Castro con su emrpendimiento JC Producciones fue uno de los primeros en retornar. Valiéndose de la opción de hacer girar a los cantantes por distintos ámbitos de la provincia, pactó la llegada de Cebeiro -que estuvo entre el 2 y el 7 de diciembre- y Ríos -del 17 al 20 de ese mes-.



"La actividad está devastada, pero hay que empezar con algo y rogar que de a poco todo vuelva a la normalidad y se puedan hacer más cosas, con los cuidados correspondientes obviamente. Como soy independiente, tuve que empezar con conciertos en bares para 100 personas, amoldándome a lo autorizado", expresó Castro. En ese tren, ya anunció para el sábado 9 de enero a Migrantes, una de las bandas que más suenan en la actualidad con el hit veraniego Si me tomo una cerveza, su canción viral en Tik Tok que ya cruzó las fronteras argentinas liderando los primeros puestos en Uruguay, Bolivia, Chile, Paraguay, Ecuador y Perú, además de ingresar en los charts de Spotify de América latina. Liderado por Facundo García (cantante, frontman y compositor) y producida por Nicolás Valdi, el conjunto se presentará junto a los sanjuaninos de Pijama a las 21 en Sol Cirqa (Pellegrini entre Central y Libertador). Luego, para el miércoles 13, el jueves 14 y el viernes 15, en el mismo escenario, será el turno de Q'Lokura, la popular agrupación de cuarteto de la provincia mediterránea nacida en 2018 con los ex Chipote, Nicolás Sattler y Facundo Herrera, pondrá en escena sus grandes éxitos. Al igual que el ex Sabroso, Lisandro Márquez, el sábado 23, a las 21, también en Sol Cirqa.

Sergio Galleguillo. Está previsto en los próximos fin de semanas en la apertura de AGM Eventos.

En estos casos, el empresario se asoció con Gustavo Arostica, gastronómico responsable de Sol Cirqa que se sumó a la producción. Además, según adelantó, tiene también en la grilla a Javier Calamaro, el hermano de "El Salmón", que arribará desde Buenos Aires junto a su banda para cantar el sábado 16 a las 22 en Viñas de Tocota (Ruta 20 y Gral. Roca, Santa Lucía) y a las 00 en Sol Cirqa. Sin embargo su situación difiere de la del resto de los empresarios dedicados a este rubro, que recién están trabajando en la reactivación. Es el caso de Adrián Messina, que después de 25 años de ocuparse de la grilla de espectáculos nacionales en las fiestas departamentales de la provincia, se encuentra haciendo frente a un escenario desolado pero con la mirada puesta en la alianza "con el artista y los técnicos", como señaló.

Q' Lokura. El miércoles 13, jueves 14 y viernes 15, en Sol Cirqa.



"Tenemos que laburar, estamos parados", expresó Messina quien manifestó que para tal fin está poniendo a punto una quinta que funcionará al aire libre, bajo el nombre AGM Eventos, en Calle 7 y Cervantes (Rawson). "Estamos trabajando en las habilitaciones para realizar cenas shows cada 15 días. Para que nos den los números, buscamos la forma de hacerlo junto con una empresa de catering y otra de luces, sonido y escenario; y, principalmente, asociarnos con los artistas, ellos también están parados", afirmó el productor que agregó que la única manera de trabajar hoy es "aliándose con los cantantes, en base a lo recaudado en taquilla".



Con una programación prevista que inicie este mes y se desarrolle hasta marzo, pero no obstante sin fechas concretas, Messina señaló que ya está cerrando la presencia de Sergio Galleguillo, Destino San Javier, el "Indio" Lucio Rojas, Nacho y Daniel, Canto 4 y Los Caldenes. Si bien, recalcó que "los espectáculos masivos recién podrían volver después de julio", según el transcurso de la pandemia.



En la vereda de quienes directamente hicieron un impasse en su labor debido a las restricciones y los protocolos sanitarios establecidos para prevenir la circulación de coronavirus, se encuentra Alejandro Abecasis quien apuntó que junto a Hugo De Bernardo están charlando sobre la posibilidad de armar una grilla con Dj's nacionales, buscando espacios habilitados, pero sin arrojar una fecha en concreto. Mientras que otros productores también con experiencia en el circuito, como lo son Ariel Videla, Adriana Reta y Eduardo Castro de Vip Producciones, no tienen nada definido para estos primeros meses del nuevo año.

Lisandro Márquez. Sábado 23, a las 21, en Sol Cirqa.

"Estoy en conversaciones con algunos grupos pero hay que ir viendo si se va habilitando algo más. Este rubro está complicado en todo el país, fue uno de los más golpeados. Es muy complicado producir un show de afuera en un lugar con tan poca capacidad por los costos de traslado, hospedaje y viáticos que hay que contemplar", enfatizó Videla. En coincidencia, Reta subrayó que "el aforo es muy bajo y los gastos de producción son los mismos que para una sala completa, por lo cual no resulta rentable traer shows en estas condiciones".



Tanto quienes ya se pusieron en marcha con buenas expectativas como aquellos que todavía analizan la forma de hacerlo teniendo en cuenta los protocolos sanitarios, estuvieron de acuerdo en que serán los "últimos en volver a trabajar de manera fija". Y apuntan a que su labor pueda retomarse recién "después del verano".