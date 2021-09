Nacido en la localidad rionegrina de El Bolsón, Gaspar Benegas lleva el rock en su ADN. Músico, cantautor y productor; es el guitarrista líder de "Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado" que espera la vuelta a los escenarios con la responsabilidad de mantener vigente esta última joya creada por el Indio Solari, quien decidió bajar los decibeles como consecuencia del Mal de Parkinson, enfermedad que reconoció que padecía durante un espectáculo en Tandil en 2016.



Pero esta noche arribará por primera vez a San Juan -precisamente al escenario de Snappy Food- con "La Mono", proyecto en formato trío que cumple siete años en el ruedo, donde se desempeña como cantante y con el cual se encuentra en medio del tour Anomalía 2021.



De su presente en La Mono y de sus planes con Los Fundamentalistas, el artista de 43 años habló con DIARIO DE CUYO.



- ¿Con qué se encontrará el público en este tributo a Los Redondos?



- Con temas compuestos en grupo por La Mono, un nombre que surgió de manera cariñosa y ya nos identifica frente a los fans. Es nuestro debut en San Juan como parte de una extensa gira con 8 shows consecutivos. También tocaremos algunas composiciones que hace 17 años no hacemos con los Fundamentalistas, canciones de culto que llevamos al estilo nuestro; y hits de Los Redondos. La gente espera eso de mí por haberme visto tantos años al lado del Indio y se merece una alegría después de tanto tiempo sin shows en vivo por la pandemia. También interpretaré clásicos del Indio, como Luzbelito, que representan lo más alto del show y algunos otros que pidan los fans si están muy insaciables.



- ¿Por qué nunca se concretó un concierto de Los Fundamentalistas a San Juan?



- Los productores arman la logística y ven los predios posibles por motivos de seguridad. La plaza que siempre funcionó fue Tandil porque era un lugar estratégico, en el medio de todo y con clima agradable. Las dos veces que lo hicimos en Mendoza casi nos morimos de frío, fueron 4 grados bajo cero y hubo hasta aguanieve, muy difícil para las cerca de 170 mil personas que fueron. No se hicieron más shows, pero seguramente hubiésemos ido a San Juan.



- ¿Creen que podrán reflotar aquellos multitudinarios rituales?



- Estamos más tranquilos con los aforos limitados. Para cuando se liberen los aforos para 3 mil o 5 mil personas tenemos un show previsto en Rosario, para el que ya se habían vendido entradas antes de la pandemia. Así buscaremos arrancar de nuevo...



- ¿Cuál es la responsabilidad que te demanda ser uno de los pilares de la banda del Indio?



- Y, soy uno de los tres que estamos desde el principio de Los Fundamentalistas (NdR: con Pablo Sbaraglia, hermano del actor Leonardo Sbaraglia; y Baltasar Comotto), a los que el Indio nos confió su destino. Por eso tenemos que cuidar cada paso que damos.



- ¿Es uno de tus grandes maestros?



- En mi carrera y en mi vida. Lo tengo como un referente.



- ¿Siguen en contacto en la actualidad?



- Ahora estoy haciendo música con él, a distancia para cuidarlo, con el fin de sacar canciones a través de su página.



- ¿Cómo se encuentra de salud?



- Está estable pero no puede subir a un escenario para hacer dos horas de rock and roll. Él siempre nos apoya. Cada show se lo consultamos. Queremos que él sea el dueño de las decisiones. Los Fundamentalistas... sigue siendo la banda del Indio. Él es muy generoso, prácticamente nos regaló la banda para que hagamos lo que queramos. Para el streaming que dimos en abril estrenamos dos temas suyos con él tocando en la pantalla y fue muy emocionante; hicimos un recital así de grande desde Epecuén (provincia de Buenos Aires) porque sabíamos que tenía dos temas nuevos y que sería muy importante.



- Haciendo un paralelismo, luego de la masividad de los shows presenciales, ¿cómo fue encontrarse con una multitud también en la virtualidad?



- Sí, fue grandioso. Pero falló el streaming y tuvimos que liberar el espectáculo a través de Youtube. Fue algo positivo que llegó a más de 3 millones de dispositivos. No sabía que tanta gente iba a estar pendiente de lo que hacíamos.



- ¿Cómo se resolvió el problema con la gente que pagó el ticket para tener acceso y otros usuarios ingresaron gratis?



- Nadie se quejó, la mayoría lo tomó de una forma solidaria. Es lo que pasaba en la mayoría de los recitales presenciales cuando al final abríamos las puertas. En estos eventos masivos, el público es el más respetuoso. En el último show ocurrió la desgracia de que dos personas fallecieran (NdR: en marzo de 2017 en Olavarría) pero tampoco tuvo que ver con la organización del evento.



- ¿Qué sensaciones atravesaste desde el escenario en esos momentos? ¿Qué te queda de esas vivencias?



- Está comprobado que no se pueden hacer o no se deben hacer movidas así porque no es fácil de evacuar el público. El problema mayor es evacuar el predio. Pero shows de esa índole no creo que vayan a existir más. Agradezco haber sido parte de los recitales más grandes de la historia del rock.





Dato

El show será hoy a las 22 hs, en Snappy Food (Hipólito Yrigoyen 490 sur, ex San Miguel). Tickets: $850 en Rocky Bay (Rivadavia 12 este). Como banda local actuará Vía 66.