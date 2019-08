"Bebite en camino", escribió Agustina Córdova donde muestra su panza de cuatro meses de embarazo de su primer hijo junto a su pareja Martín Bustamante. La actriz eligió una tierna publicación en Instagram para dar la noticia más linda a sus seguidores.

"Recién ahora siento abrirlo, pero durante 4 meses rechacé trabajos, escondí mi panza, lo abrí solo con mis seres queridos, sentí mi cuerpo expandirse y contraerse, tuve malestares del primer trimestre sentí las hormonas revolucionarse", contó la actriz.

"Me refugié en mi hogar. Fue un proceso muy físico y particular como cada embarazo, único", describió Córdova y siguió: "Me gustaría compartir esta maravillosa experiencia que está siendo el viaje de la maternidad y lo que simboliza, menos idealizada y más real".

Para cerrar, dejó una conclusión sobre el feliz momento: "Ya salí del modo cangrejo. Me siento empoderada, fuerte, decidida, llena de vida y amor. Ahora sí, bebite los saluda".