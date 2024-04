Finalmente el gran mural azul de Mario Pérez ubicado en España y República del Líbano, junto al Monumento al cruce de Los Andes también de su autoría, puede verse completo. Ayer, la Municipalidad de Rawson concretó el traslado de la despensa de productores agrícolas instalada desde el año pasado que tapaba la pintura del célebre artista fallecido en 2019. Lo que saltó a la vista apenas se despejó la pintura es que presenta dos nombres escritos con aerosol en la base. Es difícil saber si los grafitis fueron realizados mientras estuvo la despensa - ya que esa porción de la pared quedó dentro del área de servicio que armaron cerrando los costados- o si son anteriores a la instalación de la estructura.

El contenedor de unos 12 metros de largo enviado por el programa nacional Entramados productivos fue desplazado ayer - en un complejo operativo que involucró una grúa- a su nueva localización en calle Mendoza hacia el sur de Fermín Rodríguez, en el Paseo Manuel Belgrano. "La voluntad de nuestro intendente ha sido preservar una obra de un artista tan importante para nosotros, los rawsinos, como es Mario Pérez y la preservación de cualquier obra artística en general; la idea no es desmerecer tampoco esta Despensa, porque trabaja con pequeños productores, activa la económica social y solidaria, y si bien es municipal está trabajada con una cooperativa sanjuanina', dijo a DIARIO DE CUYO, ayer, la directora de Cultura de Rawson, Patricia Gimeno.

Vista lateral. La zona vandalizada estaba dentro del espacio de la despensa. Se desconoce si las pintadas fueron hechas con anterioridad.

Respecto a cuáles serán las acciones una vez recuperado el acceso al mural, Gimeno dijo que buscará constatar el estado de la obra.

"Una vez que saquen la despensa la idea es ver, hacer una consultoría. La obra no se ha tocado en sí, la despensa estaba colocada a unos metros, pero de todas maneras vamos a chequear que no haya sido dañada. En caso que así sea, veremos cómo vamos a continuar', dijo y agregó: "Personalmente, primero me gustaría hablar con la familia de él, que para mí es lo más acertado, que ellos decidan si se alguien lo va retocar o no. Esto necesitará un análisis exhaustivo el decidir quién y cómo, que no sea para empeorar, sino para mejorar la obra en caso que haya sido dañada, que creo que no ha sido así', expresó Gimeno, instancias previas a la remoción, producto de lo cual se reveló que sí ha sido vandalizado.

Este diario dio cuenta en enero de la molestia de la comunidad artística cuando se descubrió la instalación de la estructura bloqueando la vista de la obra de Pérez. Incluso parientes del pintor, se entrevistaron con el intendente Carlos Munisaga para pedirle una solución y la actual gestión se comprometió a solucionar la situación generada en el gobierno anterior.

Se usó una grúa y un camión plancha para llevar el contenedor a su nueva ubicación.

Ahora, consultado sobre el traslado, un familiar de Pérez se mostró conforme con la acción y recordó que el intendente Munisaga les había manifestado la intención de colocar algún tipo de valla de protección para evitar que fuera vandalizado o dañado lo que la fuente dijo que lo ven positivo.