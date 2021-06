Eli Domínguez es el nombre de la cantautora de 25 años nacida en Jáchal, criada entre los acordes del folclore, que hoy hace suya esa tradición para crear canciones con una interesante mixtura de sonidos e influencias que reunirá en un disco que lanzará en agosto y que gestiona de manera independiente. Mientras tanto va mostrando algunos singles, como Dora, una tonada de su autoría que subirá a todas las plataformas este 2 de julio. También será parte de su álbum debut Lucecita, una canción con aires de chamamé que presentó en diciembre del año pasado.



"Dora es una tonada, es la más cuyana del repertorio, porque tiene un formato súper clásico, sólo guitarras y voz, tiene cogollo y todo", contó sobre el tema del disco que también incluirá "un candombe medio bossa y una chacarera en 5 tiempos", y que graba junto a su banda integrada por Jonatan Vera en guitarra, Marcelo Laspiur en bajo, Juan Pablo Paredes en percusión, Emanuel Rodríguez y Guillermo Barros en teclados.



Eli cursa la licenciatura en Educación Musical en la Facultad de Filosofía y da clases en la Escuela de Música y en el nivel primario ya que es profesora también. Su formación musical empezó en Jáchal. A los siete años le insistió hasta el cansancio a su madre para que la llevara a clases de guitarra con Kuky Salas. Aquella determinación bien podría ser un presagio de cómo llevaría su carrera como artista.



"El profe no recibía niños tan chiquitos, pero yo presionaba a mi mamá todos los días. Fuimos con 6 y no me recibía, al año siguiente volvimos y tampoco quería recibirme, insistimos tanto que empecé a tomar clases", contó a DIARIO DE CUYO Eli, que formó su primera banda, Las Chapanay, a los 12 años, junto a dos amigas de la academia de música. A esa edad se subió por primera vez a un escenario, pero ya hacía rato que era protagonistas en cumpleaños y actos escolares. También estudió piano con Bibiana Aballay.



Eli marca el inicio de su carrera profesional a los 16, cuando con su banda Raíz y canto, ganó en Mar del Plata la final del concurso nacional Maravillosa Música, edición 2013. "Antes de eso no había podido salir de Jáchal, no tenía una noción real del tamaño que tenía una carrera artística profesional. Ese fue el inicio de un crecimiento", recordó hoy, con experiencia suficiente para saber qué quiere hacer y cómo se para frente a la música.



"No hay un lugar que me guste más que el escenario, no obstante, hoy, en estas circunstancias de pandemia, es complejo conseguir espacios para el folclore, ya lo era antes. Conseguir dónde ir a tocar, que se pueda llevar la banda completa, donde podamos pagarles a todos los músicos, pero por ahora si voy a alguna actuación voy sola con acompañamiento de guitarra" comentó sobre su presente como música en el circuito local, donde siente que se abre camino pese a los escollos. "Soy una exponente joven de un folclore que casi no se consume, y este folclore nuevo que yo trato de imponer tiene un camino por recorrer, entonces me ha pasado de ir a tocar a un bar y mucha gente de mi edad o más grande me comenta que si yo no les digo que es folclore, no se daban cuenta" aseguró Eli que además considera que el folclore está mutando y en ese cambio está su oportunidad.



"Siento que recién estoy empezando, que este primer disco que estoy lanzando de canciones propias, es un pequeño pasito en ese camino que me queda por recorrer. Es la primera experiencia real que voy a tener de un producto mío netamente" apuntó la artista que también piensa que su música puede prender en los jóvenes y así acercarles la música popular.

Puntapié. En 2013 con su banda Raíz y canto, Eli Domínguez ganó Maravillosa música. Tenía 16 y ahí comenzó todo.

"Creo que hay una oportunidad, es más difícil, porque hay otro tipo de material que es el que se consume con normalidad, y que la gente quiera escuchar algo nuevo es complicado, pero aún así siento que las nuevas generaciones están más abiertas a escuchar cosas que no escuchan siempre y eso me parece genial" comentó.



Sobre sus influencias a la hora de componer, claramente es el folclore lo que le da base y raíz, pero aseguró que también otros ritmos. "Me gusta incursionar en otros géneros, porque hice algunas colaboraciones en pop, en jazz, con músicos muy buenos que me van nutriendo y a la hora de componer todo eso va saliendo" relató Eli que reconoce además que sus gustos musicales son variados, que van desde Bruno Mars, a Mercedes Sosa, la música brasileña o Dua Lipa.



Inquiera, resuelta, Eli va para adelante y también tiene su opinión bien clara sobre cuál es el rol de la mujer hoy en la música. "Tenemos que profesionalizarnos como músicas. Porque siempre terminamos siendo la cantante, o la corista. Y rara vez vemos a la mujer percusionista, la bajista, la compositora. Me parece que nosotras tenemos la responsabilidad de hacernos notar, de mostrar esa voz y esas capacidades porque las tenemos, las tenemos ahí, escondidas detrás de un músico hombre que es mejor que nosotras, supuestamente. Hace falta animarse" expresó.



¿Cómo se ve en 10 años? Eli Domínguez contesta rápida y sin sonrojarse: "Me gustaría tener varios trabajos discográficos, poder tener un nombre a nivel nacional, una gira..." definió y también le gustaría llegar a Cosquín, aunque considera que "ningún escenario te cambia la vida", porque en realidad, dice, "todo tienen que ver con lo que uno trabaja, el tiempo que uno le dedica, y que invierte porque hoy lo económico tiene mucha influencia en cómo se mueve tu música".



Dora. Es el segundo single de Eli Domínguez que lanzará el viernes 2 de julio en todas las plataformas digitales.