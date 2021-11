No sigue la línea de sucesión al trono y tal vez no tenga la gracia de sus primas, especialmente de Carlota, hija de Carolina, señalada como la continuadora de la elegancia y el glamour de su famosa abuela. Sin embargo, parece que la nieta que heredó la pasión por el cine de la hermosa princesa consorte Grace Kelly -además de su nombre y algunos rasgos- es Jazmín Grimaldi, la primogénita de Alberto II de Mónaco, hija extramatrimonial pero reconocida legalmente y unida a su padre. Modelo, pero sobre todo cantante -debutó en Nueva York y se la puede escuchar en plataformas-, Jazmín hizo una participación en la tercera temporada de la serie La maravillosa señora Maisel y al parecer está en un proyecto sobre la primera mujer de David Bowie. Y aunque se dijo que no seguirá los pasos de Grace, ella manifestó que también quiere dedicarse a la actuación. Hace tiempo le contó a Harper's Bazaar que admiraba a su abuela y que la impactó verla en el musical Alta Sociedad (con Frank Sinatra). "Fue la primera vez que me di cuenta de que estábamos conectadas. Me apasiona la interpretación, cantar y bailar", señalo. Pero hay más cosas por las cuales la comparan con su abuela -que tampoco nació en cuna real- más allá de los genes y el gusto por las artes escénicas, y es su veta solidaria. La joven norteamericana de 29 años colabora en distintas cruzadas benéficas, algo que también caracterizó a Kelly, a quien se acerca cada vez más.