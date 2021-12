No hizo diferencias. Como de costumbre, Tinelli tiró la casa por la ventana para despedir su año, un magro 2021, muy lejos de los gloriosos tiempos donde miraba todo desde el lugar más alto del podio. Final picante y nuevos campeones -Noelia Marzol y Jony Lazarte, que se impusieron por muy poco a Cachete Sierra y Fiorella Giménez-, L-Gante como invitado especial, Chano confesándose y haciendo sus hits, actuaciones de dos talentosas campeonas de la casa, Laurita Fernández y Flor Vigna; la última vez de De Brito en el estrado, estudio a pleno con participantes y familias incluidas, discursos, muchas lágrimas, muchas sonrisas también y pase de facturas (por los cambios de horarios, por ejemplo). El combo rindió y en su despedida, finalmente Tinelli -que para el adiós volvió a cambiar de horario, adelantado a las 22.30 hs, y no contó con la presencia de Adrián Suar- se convirtió en lo más visto del viernes pasado. El último programa fue considerado de dos maneras: según medios nacionales, en el prime time, Tinelli hizo 12,4 puntos de rating mientras que Masterchef Celebrity quedó en 9,1. En cuanto al rating promedio, ShowMatch midió 11,7 (con picos de más de 13 durante el show de L-Gante) y Masterchef Celebrity amasó 11.4, según el portal television.com.ar. Triunfo al fin para Tinelli, aunque algunos lo consideren un empate técnico.



"Para mí hay algo importante que es: haber podido conservar muchos puestos de trabajo. Me siento orgulloso de eso (...) Disfruto la tele como cuando arranqué en el "83. Disfruto porque me encanta brindar entretenimiento, que lo podamos hacer en este tiempo tan difícil amamos lo que hacemos, venimos felices a trabajar acá. En el horario que sea, no importa el horario. Llegamos al final de otro año. Estamos poniendo el barco en el muelle y no se cayó ningún pasajero. Las olas fueron gigantes y en el medio de todo eso, entramos con el barco a la casa de todos ustedes otra vez', dijo en un párrafo, que fue el espíritu de su largo discurso, antes de dar el veredicto del certamen. Mañana será otro día... y el año que viene será otro año... ¿Con o sin ShowMatch? ¿Con el mismo o con otro formato? El tiempo dirá.