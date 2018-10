Admiradores de Amy Winehouse en San Juan, tienen una cita. Considerada una de las artistas tributo más cercanas a la talentosa cantante fallecida en 2011 -desde la imagen y sobre todo la interpretación-, y muy elogiada por la crítica en el país, Agustina Zárate actuará en la provincia, y lo hará durante dos noches consecutivas. Mañana y el viernes se presentará en la Sala Auditorio del Teatro del Bicentenario, para desgranar clásicos de la vocalista y compositora británica, al mejor estilo de Teach me tonight, Stronger than me y Love is a losing game, entre otros.

Estudiante de conservatorio, alumna de músicos de prestigio y con experiencia en bandas varias, Agustina contó alguna vez que siempre admiró a grosos como Michael Jackson y Lalah Hathaway; sin embargo fue Amy quien la atravesó por completo, y desde hace más de un lustro la tributa con su talento. Y hay quienes dicen que verla y oírla en escena, pone piel de gallina.

"El homenaje latinoamericano por excelencia a la diva del Soul anglosajón, destacándose por recrear la atmósfera enérgica, poderosa y el gran estilo, encanto y la seducción de la diva en su fusión del soul, jazz, R&B, rock & roll y ska representada por la joven cantante argentina', da cuenta la crítica sobre ella.

Claramente, Agustina no estará sola en el escenario. Buen ensamble, junto a ellas destilará sus dones la "big band' de latin jazz local Fractal, integrada por Elmer Meza (director musical y trompetista), Lucas Vedia (saxo barítono), Manuel Páez (guitarra), Sebastián Páez (bajo), Emanuel Rodríguez (batería) y Cristian Jorquera (teclado); y también Luis Valerdi y Renato Piaggio en coros.

El Dato

Los shows serán el 11 y 12 de octubre a las 22 hs, en sala Auditorio del Teatro del Bicentenario. Entrada $250, boletería de 10 a 20 hs y tuentrada.com