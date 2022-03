Después de sufrir un accidente cerebrovascular y una hemorragia cerebral en 2019, la leyenda del cine francés Alain Delon, de 86 años, ya empezó a pensar en sus últimos días. Según relató su hijo mayor, Anthony, en una entrevista con la radio francesa RTL, el célebre actor le pidió que organice su eutanasia cuando su cuerpo marque que ha llegado el momento.

Tiempo atrás, Alain Delon se mostró a favor del procedimiento. "En un momento dado, la persona tiene derecho a partir en paz, sin pasar por hospitales, inyecciones y demás…", comentó desde Suiza.

Hace tres años Delon sufrió un accidente cerebrovascular. Si bien se recuperó de a poco, aún tiene que caminar con bastón. "¡Envejecer apesta!", señaló poco antes de su hospitalización. "No podés hacer nada al respecto. Perdés la cara, perdés la vista. Te levantás y maldita sea, te duele el tobillo", se quejó.

Según la revista Le Point, la muerte de su ex esposa y madre de Anthony resultó un momento muy movilizador para el actor, que además sintió mucha emoción por la dedicación que le brindó su hijo durante toda la agonía.

Nathalie, la ex mujer del actor, murió en enero de 2021 a causa de un cáncer de páncreas. Según contó Anthony, ella también había optado por la eutanasia. Es cierto que acompañé a mi madre. Ella decidió morir como vivió", reveló. Luego aclaró que finalmente su madre no utilizó ese medio para morir. "Afortunadamente no recurrimos a este proceso. Digo afortunadamente porque todo estaba listo. Teníamos a la persona, explicó.

Delon integra el podio de los mejores actores franceses de la historia junto a Louis de Funès y Jean-Paul Belmondo. Protagonizó infinidad de películas, de las cuales muchas se volvieron clásicos del cine europeo como Plein Soleil, Rocco y sus hermanos, El gatopardo, El Clan Siciliano, El Círculo Rojo y Borsalino.

La última vez que apareció en el cine fue interpretándose a sí mismo en una comedia de Michel Denisot, Toute Ressemblance (Cualquier parecido), ambientada en el mundo de los talk shows televisivos, que la crítica francesa destrozó en el momento de su estreno, a fines de 2019.

Fuente: Noticias Argentinas