Giselle Aldeco grabó en Córdoba un nuevo tema con Lautaro Fernández, guitarrista estable de Soledad Pastorutti. El músico se encargó además de la producción y convocó a otros instrumentistas que son parte de conocidas bandas. Es la primera vez que la sanjuanina encara una grabación fuera de la provincia.

"Estoy súper feliz, primera vez que grabo con gente que no conozco, son músicos súper reconocidos que trabajan con artistas nacionales" contó a DIARIO DE CUYO sobre los participantes de este trabajo que se hizo por separado, salvo ella que viajó para registrar su voz en esta cueca de autor sanjuanino, cuyo nombre prefirió no revelar, porque "ni el autor sabe aún" adelantó.

"Yo le pasé a Lautaro el crudo, le dije que quería grabar ese tema. Él se ha inspirado en unos arreglos muy bonitos. Las guitarras eléctricas son de él; las guitarras criollas, cuyanas, grabadas por Carlitos Santana, músico que antes me acompañaba y que fue mi nexo con Lautaro. El bajo es de Matías Arnedo, bajista de La Callejera; y Joty Gallo, baterista de Los Tekis" detalló la intérprete que aun no tiene fecha de estreno de esta canción, cuya mezcla será supervisada por Fernández, aunque la hará un colega suyo, Pablo Quijano, puesto que iniciaba una serie de actuaciones con Soledad en Buenos Aires. "No lo puedo creer, es un paso más dentro de mi camino musical, pero muy importante para mí. Grabar con tremendos músicos y tener a Lautaro como productor es un orgullo" dijo.