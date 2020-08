Alejandro Fantino confirmó a través de un video en su cuenta en Instagram que tiene coronavirus. El periodista contó que en la madrugada del sábado comenzó a sentir síntomas compatibles con la enfermedad e inmediatamente se aisló. Por recomendación de su médico se realizó el test, cuyo resultado dio positivo de COVID-19.

“Me gustaría contarles cosas más agradables pero les quiero comunicar que el sábado, alrededor de la una y media, dos de la madrugada, me empezó a doler atrás en el cuello y me empezó a picar la garganta. Apenitas un picor de garganta. Esta mañana (por el mismo sábado) me levanté y sentía lo mismo, una pequeña picazón de garganta y dolor corporal”, expresó al comienzo de su relato Fantino.

Por ese motivo, se comunicó con su médico personal, quien le indicó que se realizara el test de coronavirus, que dio positivo. De todas formas, llevó tranquilidad a sus seguidores. “Estoy bien, perfecto, no tengo fiebre, no tengo dolores, no tengo tos pero soy positivo de COVID, así que ahora, hasta que se me pase... Ojalá que sea pronto pero van a ser 14 días, de entrada. A cuidarme. Solo me tiran comida por debajo de la puerta, como en ‘El Penado 14′″, dijo el periodista, en referencia al famoso tango de Agustín Magaldi, visiblemente de buen humor a pesar de las circunstancias.

Fantino destacó que está “bien cuidado” por su médico y “esperando que esto pase”. Y agregó: “Lamentablemente nos puede pasar. Por más que uno se cuide, uno está laburando y me pasó. Ayer lo hablábamos al aire”.

Aprovechó la ocasión para agradecerles por adelantado a sus casi 400 mil seguidores, quienes no tardaron en dejarle mensajes de afecto, y dijo que va a tomarse el tiempo necesario para descansar no solo el cuerpo, sino también la mente: “Voy a estar offline un tiempo para concentrarme. Estoy acá, voy a leer, tengo mis juguetes... Así que les mando un beso gigante y cuídense. Está por todos lados (el virus), es una cosa increíble. Gracias por este ratito de atención, los quiero mucho y vamos pa frenchi. Gracias por todo, estoy bien”.

Según pudo averiguar Teleshow, mañana se reunirán dirigentes de Jotax, la productora del programa, con autoridades de América para analizar la situación y determinar bajo qué modalidad se realizará el ciclo a partir del lunes.

El 20 de julio todos los integrantes del equipo de Fantino a la Tarde, incluso el propio conductor, tuvieron que salir al aire desde sus respectivas casas porque una productora había dado positivo de coronavirus. “Hace un tiempo les dije que era muy factible que la televisión argentina caminara de esta manera, haciendo teletrabajo y programas desde la casa. Eso realmente pasó, hoy nos toca estar en casa porque se activó el protocolo por una compañera, Débora, a la cual le hicieron el hisopado y dio positivo de coronavirus”, explicó el periodista al comienzo de la primera emisión desde su hogar.

En aquel entonces detalló que él en ningún momento había tenido síntomas y que no representaba un problema hacer el ciclo desde su hogar. “Así es la televisión, así es el trabajo en la Argentina hoy, esto va y viene. Creo que hasta que no haya una vacuna se va a seguir trabajando así”, manifestó.

Bajo esta modalidad realizaron el programa hasta el lunes pasado, cuando se cumplieron los 14 días de aislamiento, tal como indica el protocolo, y pudieron volver al estudio. Tanto él como sus panelistas no manifestaron haber tenido síntomas y realizaron el ciclo periodístico con total normalidad a lo largo de la semana. El viernes él y Marcela Tauro, integrante del equipo, fueron noticia por emocionarse hasta las lágrimas por el testimonio de Claudia, una vecina de Paraná, Entre Ríos, quien contó su dura realidad por la pandemia.

“No duerno. Me despierto a las dos o tres de la mañana muy mal, angustiada. Me pongo mal porque tengo un hijo de 11 años y la verdad que somos los dos solos. Tengo un tío que no ha podido viajar a Australia, así que se queda en mi casa. Gracias a Dios lo tengo conmigo porque estoy sola: necesito afecto, necesito amigos y la verdad que me pone muy mal todo esto y no sé cómo sobrellevar mi negocio. Es muy complicado. A veces me empastillo a la noche para poder descansar, no se vive bien. Nunca pensé que iba a pasar por este momento”, dijo la entrevistada.

Entre lágrimas, Tauro le dijo que es “una mujer fuerte”, y luego agregó: “Permitite llorar como nosotros. Nos hiciste llorar a todos. Lo que no me gustó, si te puedo ayudar en algo, es que sos una mujer joven y fuerte, tenés un hijo de once años: no está bueno que te empastilles. No soy nadie para decirte esto, pero tenés toda la vida por delante para disfrutar ese hijo. Sos una mujer maravillosa”.

Claudia le respondió: “Soy el único sustento de mi familia. Si yo me caigo, se cae todo”. Fantino, también visiblemente conmocionado, cerró la entrevista: “Lo que te pasa a vos es así. Estamos todos de lágrima fácil porque estamos muy movilizados. No sabemos cómo pero esto nos pega. Te mando un beso de los grandes y fuertes”.