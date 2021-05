Luego de las repercusiones que generó la noticia que dio a conocer Ángel de Brito en las redes donde anunciaba la sorpresiva renuncia de Alex Caniggia a MasterChef Celebrity 2 y los detalles que agregaron en Intrusos sobre su escandalosa decisión, el participante rompió el silencio y despejó todas las dudas con un contundente relato.

A través de su cuenta de Twitch, el mediático abordó el tema de su salida de Masterchef Celebrity 2, respondiéndole a un usuario que le consultó al respecto.

"¿Renunciaste a Masterchef?”, fue la pregunta que le hizo uno de sus seguidores a Alex. Y él, sin dudarlo, respondió: “¿Cómo me voy a ir de Masterchef? Me quedo hasta ganar”. Y, como si no quedara claro, agregó con su polémico estilo para hablar: “¿Qué onda, andan diciendo que dejo Masterchef? Porque no se comen una pi...”.

Finalmente, Caniggia cerró su transmisión en vivo con una suerte de reflexión: “Esos son los barats viste, los barats tienen que decir pelotudeces, viven de decir pelotudeces. La gente habla porque hablar es gratis, entonces los barats hablan, hablan y hablan. Inventan cagadas”.

