Mientras negocian el estudio para el “Bailando 2023” con Non Stop, Cuyo (frente a Viacom) y Canal 9, Telefé autorizó a Coti para el “Bailando 2023” y quienes tienen más chances para el reality de Marcelo Tinelli, además de Coti, son su pareja Cone y Holder.

Desde ya, no va Walter “Alfa” Santiago, porque sigue en “A la Barbarossa”, y le autorizaron ir a “Polémica en el bar” con Marcela Tinayre que comenzaría el 22 de este mes en América.

“Alfa es un gran amigo, es el biógrafo de mi vida. Me fascina que me cuente cosas de mi vida que no recuerdo. Primero quiero que esté en Polémica en la Mesa de Marcela Tinayre, y después ojalá pueda estar en el Bailando”, había dicho antes Marcelo Tinelli, asegurando que tenía intenciones de proveerle al ex Gran Hermano un gran espacio para seguir desarrollando su carrera en los medios.