La historia de amor de Diego Maradona y Graciela Alfano dejó de ser un secreto hace años. Desde un principio, se sabía que el exfutbolista le fue infiel a Claudia Villafañe con la vedette, pero con el transcurso de los años, la mediática fue perdiendo la timidez y nuevamente recordó su ardiente encuentro sexual.

En su rol como panelista en Los Ángeles de la Mañana, Grace comenzó a detallar su gran historia: "Lo conozco desde que tenía 14 años porque mi papá trabajaba en el tribunal de AFA. En ese momento, a él lo llamaban Maravilla Maradona. Era impresionante de chiquito".

Además recordó el buen gesto del exfutbolista cuando brindó una entrevista en Europa y dijo que la nombró a ella como su actriz preferida de la Argentina. "Le preguntaron si había tenido algo conmigo y dijo que no. Me pareció muy bueno y verdadero. Además, era cierto. Lo tuvimos después".

No obstante, su relación inició en 1995 cuando coincidieron como invitados en el recordado ciclo televisivo de Jorge Guinzburg, La Biblia y el Calefón. Para ese entonces, Maradona continuaba casado con Claudia Villafañe pero eso a la diva no le importó: "Ya sabemos que todos somos cornudos. No me siento culpable. Es un problema de él con su mujer y su familia".

Tras comentar que el Diez le fue infiel a Villafañe, la mediática puntualizó sobre su fogoso encuentro sexual. Al respecto advirtió: "Yo había vuelto de hacer 'El Periscopio' y a las dos de la mañana me dice el hombre de seguridad que estaba Diego arriba de su camioneta con un oso gigante que decía 'Te quiero'. Ya me había sacado el maquillaje, así que bajé así como estaba".

Y agregó convencida: "Terminamos en la Plaza San Martín hablando hasta las seis y pico de la mañana. La gente que iba a trabajar nos miraba, pero no creía que podíamos ser nosotros. Charlamos de muchas cosas".

Guillermo Coppola fue el gran celestino del encuentro ya que fue el que les prestó el departamento para que puedan tener intimidad. "Era muy difícil pasar desapercibidos", expresó Alfano. Y recordó la conversación que tuvieron antes de hacer el amor: "'Tenemos que hacerlo porque todo el mundo dice que lo hicimos. Nos estamos perdiendo la mejor parte'".