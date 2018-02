Si bien está del lado de quienes padecen acoso y violencia, Graciela Alfano consideró que "no puede ser que en la calle te digan un piropo y es violencia de género o 'me estás acosando', porque pierden valor los casos dramáticos". En charla con "Falta de respeto", la ex vedette comentó que "los hombres están aterrados, no te dicen nada, miran para otro lado para que no los metan presos. No banalicemos el tema".