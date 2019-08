Según los rumores que surgieron las últimas horas, Alina Moine y Marcelo Gallardoestarían en pareja. La noticia de este romance la anunció el periodista Ángel de Brito en su programa radial de CNN. El director técnico de River y la conductora de Fox Sports habrían forjado una buena relación desde aquella fiesta de River en 2018, cuando celebraron la consagración de la Copa Libertadores.

Desde el entorno del ex futbolista desmintieron esta información, según explicó el periodista de espectáculos. Carlos Monti, por su parte, había anunciado que hace un año y medio que Gallardo que está separado de Geraldine La Rosa, su mujer desde los 14 años y madre de sus cuatro hijos: Nahuel (21), Matías (15), Santino (12) y Benjamín, que nació a fines de julio.

Alina y Marcelo en la fiesta del Monumental en 2018. En ese gran festejo, la periodista y el director técnico forjaron una buena relación

Mientras que la última relación de Moine fue en 2016 con Carlos el Chapa Retegui, el director técnico de hockey. Durante los años siguientes, ella contaba que estaba soltera hasta ahora que se la vinculó con Gallardo.

En medio del revuelo por este supuesto romance, la periodista habló por primera vez de su vida sentimental con Santiago Riva Roy, cronista del programa Los ángeles de la mañana, que conduce Ángel de Brito por la pantalla de El Trece.

Santiago: —Trascendió que estarías en pareja con Gallardo, ¿cómo están las cosas?

Alina: —Mi mamá me mandó los links (de las notas). Además me preguntó si había salido con (Lucas) Alario… Podría ser mi hijo, Alario, así que no.

Santiago: —Pero con Gallardo sí.

Alina: —No, no, no, no.

Santiago:—Tenemos la data de que él está separado y estaría por blanquear esa separación y la relación con vos .

Alina: —Yo de la vida de Marcelo no voy a hablar. Por mí puedo decir que no estoy con él.

Santiago:—¿Nunca te involucraste con él?

Alina: —No, lo conozco y tenemos una buena relación, pero no pasó nada.

Santiago:—¿De dónde crees que surge esto?

Alina: —No lo sé. No tengo idea. Lo desmiento.

Santiago:—¿Qué nos diría tu mamá?

Alina: —Mi mamá diría: 'Por favor, que esta chica consiga un candidato en esta vida que ya está mayor' (risas).

Santiago: —Si Gallardo se quiere sumar a esa lista de candidatos, ¿tendría chances?

Alina Moine: —No, basta, basta, basta.

Santiago: —¿Por qué no si oficializa la relación?

Alina: —Te va a hacer mal tomar tanto frío a esta hora.

Santiago: —Te ponés colorada.

Alina: No, de verdad, no estoy con Marcelo.