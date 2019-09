Reacia a hablar de su vida privada, el nombre de Alina Moine resonó en las últimas semanas al ser vinculada sentimentalmente con Marcelo Gallardo. La información contaba que la periodista y el director técnico de River habían comenzado una relación después de cruzarse en una fiesta que ella condujo en el Monumental por la consagración de la Copa Libertadores en diciembre de 2018.

En ese entonces Gallardo estaba esperando su cuarto hijo con Geraldine La Rosa, su mujer por casi 30 años. Benjamín Keanu (lo bautizaron así en homenaje al actor de Hollywood Keanu Reeves) nació el 24 de julio. Un mes y medio después de su llegada el periodista Carlos Montiinformó que el técnico y su mujer estaban separados desde hacía un año y medio, aunque luego tuvieron algunos acercamientos.

Ya con la confirmación de que el ex 10 de la Selección argentina estaba soltero, fue Ángel de Brito quien habló de una relación amorosa con Alina Moine. Ella desestimó la versión de inmediato, al tiempo que Gallardo optó por el silencio. En sus encuentros con la prensa se limitaba a hablar de su rol al frente del plantel millonario.

En estos días, apenas tres semanas después de que esta versión saliera a la luz, Yanina Latorre aseguró que la periodista y el DT estaban separados. Y que habría sido Gallardo quien tomó la decisión. Según indicó la mujer de Diego Latorre, el ex jugador sospechó que la conductora de Central Fox había sido quien dejó correr la versión de su romance a los medios.

Teleshow se comunicó con Moine. Si bien no quiso dar demasiadas precisiones, se animó a hablar de una "teoría" sobre la instalación de este supuesto romance.





—Alina, ¿qué opinión te merece lo que se dijo de vos y Gallardo las últimas semanas?

—Te agradezco que me hayas escrito para corroborar lo que se dice. Simplemente voy a decir que lo que dijeron no es verdad. Y que de mi vida prefiero no hablar, elijo cuidarla de lo externo.

—¿Pensás que hay algo detrás de esto? ¿Hablaste con Marcelo del tema?

—Sí, hablamos con Marcelo de esto, por supuesto. Sacamos conclusiones en su momento. Como periodista deportiva tengo mi teoría, pero prefiero dejarlo así. No tiene sentido darle entidad.

—¿Creés que es algo contra él o contra River?

—Dejémoslo ahí.

—¿Y esto arruinó la relación?

—Está todo bien. Insisto, de mi vida personal siempre elijo no hablar y preservarla. Gracias por consultar.