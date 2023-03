Los rumores que vinculan sentimentalmente a Marcelo Gallardo con Alina Moine comenzaron en septiembre de 2019. A pesar del bajo perfil que sostienen respecto a su vida privada, las versiones sobre el entrenador y la periodista indican que se habrían enamorado después de cruzarse en una fiesta que ella condujo en el Monumental por la consagración de River en la Copa Libertadores, en diciembre de 2018. Sin embargo, ambos se ocuparon de desmentirlo cada vez que pudieron. Por ejemplo, en abril de 2022, cuando se reavivó el tema tras un supuesto viaje juntos por Salta.

El tema volvió a las primeras planas días atrás, cuando Luli Fernández había filtrado en Socios del espectáculo una imagen que los muestra juntos de viaje por Europa. Con ellos, aparece Mariano, el mejor amigo de Gallardo: “Esta foto fue tomada hace no tantos meses”, explicó la panelista. “A Mariano se le rompe el celular, con la mala suerte de que ahí es cuando llega la foto. Evidentemente quedó en algún lado”, agregó, en relación a cómo había logrado trascender a los medios.

“Él estuvo en Europa y ahora está en Buenos Aires, lo que me dicen es que él decide no blanquear la relación cuando comenzaron los rumores y ella decidió hacer un corte, y ahora él está haciendo todo lo posible para reconquistarla, es una relación que lleva mucho tiempo”, cerró Fernández.

Este jueves, volvieron a tratar el tema en el programa de El Trece. La modelo aseguró que haber tratado este tema le había generado algunos problemas y recibido llamados telefónicos. Incluso admitió haber tenido un diálogo con Mariano, la otra persona involucrada en la fotografía. “Tuve una conversación que quedará en mí, pero se pusieron muy, muy nerviosos”, aseguró Fernández. En tanto, los conductores Rodrigo Lussich y Adrián Pallares repudiaron las amenazas y comentarios que recibió su compañera.

En el programa, fueron a buscar a la periodista de ESPN, donde le mostraron la foto en cuestión. “¿Esta sola?”, dijo la rosarina, ironizando sobre la posibilidad de que hubiera más imágenes. “Esta sos vos, Marcelo, y Mariano”, le menciona el cronista. “¿Puedo ser indiscreta como ustedes? ¿Cómo tienen esa foto? ¿Cómo saben que es en Mónaco?”, preguntó Moine, entre sorprendida e irónica.

“Nada que ocultar, es una foto divina, además, la estábamos pasando bárbaro”, agregó la periodista, antes de continuar con el análisis de la imagen. “Mariano está de un lado, y ustedes están como más juntitos”, advirtió el cronista.

“¿Querés que te cuente la cantidad de fotos que tengo con mis amigos? Trabajo con todos hombres”, replicó Moine. Y se refirió puntualmente a su relación con Gallardo: “Con Marcelo tengo una relación bellísima, hemos compartido momentos de nuestras vidas y deseamos que siempre sea así. Son relaciones que uno valora mucho y quieren que existan toda la vida”, sentenció. Y volvió a sorprenderse por el estado público que tomó la imagen. “Mi Instagram es muy de trabajo, y por eso me sorprendió. ‘Marcelo se hizo un Instagram y subió fotos de las vacaciones’”, bromeó, dando por terminado el tema.

Marcelo Gallardo se separó en 2017 de Geraldine La Rosa, luego de casi 30 años juntos y tres hijos: Nahuel, Matías y Santino. Sin embargo, en ese período de distanciamiento, la pareja intentó una reconciliación y en 2019 nació Benjamín. Para el festejo de sus tres años el menor estuvo acompañado de sus padres y se encendieron las alarmas por una posible reconciliación.

Sin embargo, el propio Gallardo derribó los rumores: “Respeto y aprecio a la mamá de mis hijos, es una excelente mamá y persona, pero no existe reconciliación alguna. No me gusta hablar de mi vida personal pero son situaciones que involucran a otras personas y por eso elijo contestar. No puedo hacerme cargo de lo que hagan o muestren los demás. Me hago cargo de lo que digo y hago yo”, señaló el entonces técnico de River.