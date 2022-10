En medio de una gira nacional, la Compañía Cantares de España concretó un convocante estreno en el Teatro San Martín de Tucumán, que con el mismo éxito subió a escena en el Teatro Avenida de Buenos Aires. Y ahora, "Con España en el alma" hará su debut en la provincia. Un ballet de más de 30 artistas en escena, con 60 cambios de vestuario, subirá al Teatro Sarmiento esta noche (ver Dato) y -aseguran- quedará demostrado por qué San Juan es una plaza importante para las danzas españolas en el país. La cabeza de la compañía, el director Jorge Mazzini dialogó con DIARIO DE CUYO sobre esta ambiciosa puesta que trae a figuras internacionales de la música y danza española, que se fusionan en el escenario con un importante ensamble de bailarines y cantantes sanjuaninos. Así, el Ballet Mayor y el Ballet Juvenil del instituto local Imperio Gitano, llevarán a cabo un recorrido de más de 20 cuadros que sintetizan diferentes estilos, estéticas y corrientes históricas, que va desde la copla tradicional, pasando por el pop romántico español, pasos de comedia y hasta la rumba; y por supuesto, con el flamenco como columna vertebral de todo el show.



Mazzini, es director, productor, coreógrafo y docente con una extensa trayectoria en los más importantes teatros porteños. Desarrolló numerosas producciones tanto en lo dramático como en comedia. En los últimos años, viene dando prioridad a los espectáculos con temática española, especialmente en el flamenco. Se considera un hombre entregado al teatro popular y cada vez que encara un proyecto donde se involucra con el arte escénico español, sostiene que San Juan es un paso obligado: "San Juan es la ciudad más flamenca y española en Argentina, si desconociera eso no podría hablar en serio sobre este tema. Me pongo como objetivo la federalización de la cultura y asociar elementos artísticos de calidad en cada lugar a donde voy, por eso trabajamos durante muchos días con artistas locales; porque no me gusta que sea una mezcla forzada sino un ensamble de integración en lo humano y lo artístico".



Respecto a la preparación ha tenido con el staff local, comentó que la experiencia fue excelente: "Me siento como en casa y me complace mucho. Sé que los ensayos fueron exigentes y de muchas horas, pero las bailarinas tienen un muy buen nivel para algo tan complejo como las coreos en grupo, van al unísono y en sincronía con una puesta compleja. Realmente quedé sorprendido. Aunque la diferencia generacional es grande, nos entendemos perfectamente y nos enriquecemos mucho", comentó Mazzini.



Además, el elenco contará con Cintia Reina y Gabriel Espósito, la actuación estelar de Mary Cruz Utrera (un ícono del espectáculo español en actividad a sus 78 años de edad) y la bailarina sanjuanina Marisol Morales. La coreografía y la dirección es de Rosana Balverde y la música original de Gabriel Espósito.



DATO

Con España en el alma: para volver a sonreír. Compañía Cantares. Hoy a las 21hs. en el Teatro Sarmiento (Alem 34 N). Entradas: $1.500 y $2.000. Anticipadas: boletería a partir de las 17 hs y en Imperio Gitano (Rivadavia 934 E).