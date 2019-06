Amalia Granata no pudo aguantar lo que estaba viendo: a Carla Peterson que, mientras recibía su premio Martín Fierro a la mejor actriz de ficción diaria, aprovechaba sus minutos de agradecimiento para hacer un discurso a favor de la legalización del aborto. Por eso, decidió salir con los tapones de punta y criticar duramente lo dicho por la actriz: “Tu ignorancia supera tu discurso patético”.

Cuando Peterson se presentó en el escenario para agradecer el premio que acababa de recibir, manifestó que “Acá dejo de ser la tierna Carlita y tengo que levantar este pañuelo (muestra el de color verde), agradecer a las mujeres que salieron a la calle y hablar de algo que sólo a las mujeres pone en peligro. Es una realidad, aunque no nos guste. A mí no me gusta hablar del aborto, ninguna mujer quiere atravesarlo, pero es una realidad. Pónganse de acuerdo, lleguemos a un acuerdo para que las mujeres no sigan muriendo. Gracias actrices argentinas, por su trabajo colectivo”, sostuvo la pareja de Martín Lousteau.

Horas después llegó la dura réplica de Amalia: “La única realidad es que te metés en un terreno donde tu ignorancia supera tu discurso patético. Desde tu glamour te invito a charlar con las pibas pobres que decís defender para que entiendas sus reales necesidades El aborto no está en sus prioridades”, tuiteó la política santafesina.