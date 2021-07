Amalia Granata habló sobre un tema que la preocupa: el personal doméstico. La diputada de Santa Fe se refirió a sus empleadas y arremetió: “No todas tienen ganas de trabajar”.

Sucedió durante la emisión radial de Polino auténtico (Radio Mitre), cuando Marcelo Polino reveló que Amalia tenía dos problemas. “Uno con los colegios y el otro con las mucamas”, describió el conductor.

Luego continuó: “A ella la abandonan las mucamas muy rápido. Incluso, cuando tiene que venir acá toca timbre en la casa de los vecinos para ver si le pueden cuidar a los chicos. No se, se le van. Tiene como un karma con eso”.

Aprovechando el pie que le brindó su compañero, la legisladora se sinceró: “No se por qué pasa eso. Yo soy demasiado tranquila, les doy la mano y me agarran el brazo”.

Finalmente, completó: “Lo que pasa es que hay que trabajar y no todas tienen ganas de trabajar. Parece que las que me tocan a mí, no tienen. Yo necesito a alguien que me ayude, porque salgo a laburar, no es que estoy tirada tomando sol y quiero que me alcancen un trago. Necesito ayuda”.