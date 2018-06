Amalia Granata fue desvinculada de Canal 9 donde se desempeñaba como panelista en Todas las tardes, el programa conducido por Maju Lozano. El motivo fue un polémico tuit de la periodista donde comparaba la mortalidad de mujeres por cáncer de mama con las de los abortos clandestinos, en pleno duelo por el fallecimiento de Geñi Laprida.

"Me echaron por mi lucha en contra de la deslegalización del aborto y se tomaron de un tweet para hacerlo. El despido fue injustificado y atenta contra la libertad de prensa”, aseguró Granata para quien la decisión fue “desmedida y discriminatoria” con el agravante de que es mujer: “Estoy segura que esto a un hombre no le pasa. Si era un hombre, Diego Toni lo llama y se sienta a hablar con él. Lo que hicieron es terriblemente grave porque me echan por mi ideología y por mi militancia. Yo jamás ofendí a nadie", se defendía Amalia.

En la emisora rápidamente tomaron riendas en el asunto y reemplazaron su imagen en los pasillos del canal con la foto de un gato animado.