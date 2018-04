La morocha está prendida fuego. A la pobre Cinthia Fernández no le faltan motivos. Después que el futbolista Matías Defederico le pidió el divorcio (un verdadero baldazo de agua fría...), denunció que le llegan mensajes de jugadores que no lucen el cartelito de "libres' y tampoco buscan una amistad precisamente.



"Ahora que estoy sin pareja me llegan mensajes de futbolistas casados, pero no los pienso quemar por respeto a sus mujeres', disparó la exvedette, abrumada por la separación de su marido y padre de sus tres hijas -las mellis Charis y Bella (de 4 años), y Francesca (de 3)-.



La chica pensó que la felicidad había llegado a su vida para quedarse, pero nada es color de rosa ¿vio?



Y era un final anunciado. Todo empezó en el verano en el que, además de madre, repartió su tiempo como bailarina de Stravaganza en Villa Carlos Paz y notera del ciclo Involucrados por América. La alegría de retornar al trabajo fue opacada con la ruptura de su pareja, en un enero negro para ella.

Pese a todo, aún le quedaban esperanzas de volver. Pero la determinante solicitud de Defederico, bajó de un hondazo todas sus ilusiones y la dejó lanzando llamas. Y si...



"Lo bloquee absolutamente de todos lados porque me hace mal a mí. Hoy no tengo diálogo con la familia de Matías tampoco", contó en el programa Infama del canal del cubito multicolor, agregando que uno de los motivos es que él no la aceptaba como era, que en las discusiones se pasaban "de rosca' y que por el momento no fijaron una cuota alimentaria para sus niñas.



Pero hay algo que repite hasta el cansancio es que lo amará por siempre (habrá que ver...). En tanto, su celular está que arde de insinuaciones de colegas de su ex, todos comprometidos hasta los dientes. ¡Así no! ¡Así...no!, diría la señora Mirtha Legrand. Luego de jugar en primera, la exparticipante del Bailando no tiene en sus planes ser "la segunda' de otra. ¿Cómo se les ocurre?