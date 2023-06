"Me gusta envejecer, es interesante. No creo que sea atractivo tener una cara tensa con el cuerpo de una persona de 65 años. Me parece que da miedo', dijo la aclamada actriz Sigourney Weaver, quien no es ajena al berretín que padece la industria cinematográfica de Hollywood, que parece pretender que sus actrices no envejezcan. "Mi madre era una gran belleza y nunca sucumbió a la cirugía plástica. Ella pensó que era mejor envejecer con gracia. Siento lo mismo', agregó convencida la intérprete, que ha recibido aplausos desde Alien hasta Avatar, pasando por Gorilas en la niebla y Armas de mujer; por citar algunas de las pelis que hizo.

Nacida hace 73 años en Manhattan, éste no es el único mandato de La Meca contra el que se ha revelado la personalísima y fuerte Susan Alexandra Weaver -su nombre real-, que hasta en su más reciente estreno, 'El maestro jardinero', sigue desafiando paradigmas. "Siempre he evitado interpretar a mujeres muy ricas que tienen esos jardines enormes, porque creo que es muy fácil caer en estereotipos con ellas. Ésta, sin embargo, tiene muchas capas', señaló a Fotograma la artista, para quien "hacer películas que no tengan un contenido relevante en este aspecto (lo social), no tiene ningún sentido'. Una madurez que se ha acentuado con los años que abraza, sin reparar en la banal dictadura de las apariencias.



LOOKS .Altísima, ronda el 1,82 mts, y de rasgos duros; la actriz no ha estado en la lista de las "novias de Hollywood', sin embargo su personalidad y estilo, además de su figura, la convirtieron en tendencia más de una vez.