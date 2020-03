Friends se estrenó el 22 de septiembre de 1994, se mantuvo 10 temporadas al aire, hasta el 6 de mayo de 2004.



Son los seis amigos más populares de la televisión; rompieron todos los récords y ahora el fenómeno está nuevamente vigente por la expectativa de su regreso a 16 años del último capítulo.



Tras la noticia de que Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt Le Blanc y Matthew Perry los protagonistas de Friends volverán a estar juntos en pantalla, la ansiedad de sus fanáticos comenzó a crecer minuto a minuto. Hasta ahora se sabe que la reunión será la carta de presentación de HBO Max, un servicio de transmisión digital que se lanzará en mayo, es propiedad de Warner Media, y eligió el emblemático programa para su lanzamiento.



Según The Wall Street Journal, esta reunión especial no sería un episodio de ficción como tal, sino se trataría de un programa estilo retrospectiva con entrevistas a los actores de Friends. Osea, si creen que volvermos a ver a Monica, Joey, Chandler, Rachel, Ross y Phobe en su vida diaria como amigos en Nueva York, están equivocados. Sí estarán juntos públicamente- porque los actores, sobre todo las chicas, suelen reunirse en su vida privada, así que no será un reencuentro entre ellos, ya que se frecuentan- conversando y animándose a verse confrontados con el paso del tiempo, algo inevitable si se ven las escenas de una tira que se filmó entre 1994 y 2004.

Actualmente. Jennifer Aniston, Matt Le Blanc y Courtney Cox.



Así que si cuando estaban al aire ya eran unos de los mejores pagos de la televisión, ¿cuánto embolsarán ahora? Según la prensa norteamericana cada uno de los seis protagonistas recibiría entre 3 y 4 millones de dólares por aparecer en ese espacio.



Una cifra que no parece ser demasiado onerosa si se tiene en cuenta el movimiento de las empresas para poder reproducir la serie. En 2018 Netflix pagó 100 millones de dólares a Warner, según indicó The New York Times, para poder incluir el programa en su catálogo. Pero además es algo de lo que ahora tendrá que prescindir- al menos en la versión estadounidense, porque en Argentina al menos hasta hoy está disponible- porque Warner Media no dudó en pagar más de 400 millones de dólares para recuperar Friends para sí misma como uno de las estrellas de su nueva plataforma digital.

Matthew Perry, Lisa Kudrow, David Schwimmer, hoy.



El especial del que no se anunció fecha de estreno, se rodará en el estudio 24 de la sede de Warner Bros en Burbank (California), el mismo lugar en el que se filmó la serie original. Todavía no queda claro como haremos desde Argentina para ver el especial, pero seguramente para suscriptores de HBO.



La reunión del elenco después del final de la serie, sólo tiene un antecendente, en 2016, cuando todos, salvo Matt Le Blanc, se reunieron para un homenaje al productor Jim Burrows. "Haríamos lo que fuera por Jim Burrows. Nos dio la oportunidad de nuestras vidas y probablemente los 10 mejores años de nuestras carreras como actores, que recordaremos siempre. Vivimos la amistad, el desamor, los bebés, todo juntos. Y tuvimos una experiencia fantástica con todo el mundo queriéndonos también. La gente conectó realmente con nosotros' dijo Jenifer Aniston en aquella oportunidad.