Sexy, joven y una de las actrices mejor pagas del 2016. ¿Qué más puede pedir Scarllett Johansson? Por el momento soltera, luego de su reciente separación de Romain Dauriac, padre de su hija Rose de dos años, la actriz acaba de ratonear a más de uno con sus declaraciones en la revista Playboy.



Porque para la espía rusa del cómic, la monogamia es difícil de sobrellevar. "La idea del matrimonio es muy romántica, es una idea muy bonita, y su práctica puede ser una cosa muy bella. Pero no creo que sea natural ser una persona monógama" sostuvo la actriz de 32 de años que cuenta entre sus romances a los actores Ryan Reynols y Sean Penn.



Básicamente para la actriz de Lost in traslation mantenerse fiel "es mucho trabajo. El hecho de que sea tanto trabajo para todo el mundo, eso prueba de que no es una cosa natural" sostuvo en la revista del conejito.



"Tengo mucho respeto por el matrimonio y he participado en él, pero definitivamente creo que va en contra de algún instinto" dice la actriz que ha conquistado el cine también de la mano de Woody Allen, Sofía Coppola, Brian Di Palma y Luc Besson, dejando abierta la posibilidad a que esa filosofía no pudo haberle jugado en contra en su reciente matrimonio. Amor libre, será.