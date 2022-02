Así como comenzó a visibilizarse socialmente la diversidad sexual, el cine ha sido también una caja de resonancia o quizás un disparador para el debate y la aceptación. A raíz del día de San Valentín, DIARIO DE CUYO propuso a miembros de la cultura local de distintos rubros pensar en cómo reflejan los productos audiovisuales el amor de pareja. ¿Cambió? ¿Es más inclusivo? ¿Refleja los cambios sociales?



La sensación general es que sí, pero que aún falta un largo camino por recorrer porque los productos comerciales, masivos, continúan reforzando los estereotipos arraigados hace décadas; son pocas las producciones que apuestan a mostrar algo distinto. Pero no es sólo la apertura al amor entre personas del mismo sexo lo que remarcan como un cambio, sino también en el rol de las protagonistas femeninas, antes considerada "un objeto decorativo".



El modelo de romance rosa, que impregnó la década del 90 con las comedias románticas más taquilleras de la historia, continuó esparciéndose aún ya iniciado el Siglo XXI. En 2005, con la irrupción de Secreto en el montaña, que se animó a contar la historia de dos hombres enamorados, comenzó un cambio, aunque más no sea para llamar la atención, para incomodar. Para Danny Love, el dueño de Rapsodia, aquella historia "solo sirvió para hacer memes o para jactarse o burlarse", que es más comercial mostrar una pareja heterosexual y destacó que hoy la serie Euphoria muestra una realidad donde el "amor no tiene sexualidad y que debe manifestarse y expresarse como lo que es, amor".



En los últimos años, se sumaron a la lista películas como La chica danesa, Milk, Call me by your name, Moonlight, La vida de Adele y Carol, ambientadas en distintas épocas, que hablan de las relaciones homosexuales y fueron muy bien recibidas.



"Creo que como sociedad estamos dejando de ser hipócritas; creo que el cine, los guiones, la TV, las producciones artísticas y audiovisuales sí son un reflejo fiel de la realidad que nos circunda y es donde primero quedan plasmados los cambios sociales y de paradigmas. ¿Queda camino por recorrer? Sin dudas...pero lo estamos transitando dejando cada vez más atrás los antiguos estereotipos" opinó la cantante lírica Romina Pedrozo.



Para la actriz Bárbara Olmedo también cree que la ficción sí refleja los cambios sociales en cuanto a la conquista de derechos, "es un crecimiento paulatino pero si considero que cada vez hay más contenido atravesado por el feminismo y los movimientos LGBTQ+, por ejemplo" pero a la hora de hablar de la "deconstrucción, si bien hay varias series y películas que abordan específicamente esas temáticas y otras en las que se da un paso más y se abordan como perspectiva, siguen produciéndose muchísimas más que continúan reflejando los modelos hegemónicos, no sólo de pareja o de "ideal de amor" sino también en cuanto a los parámetros estéticos dominantes" apuntó, aunque se considera optimista en que a la larga la industria será permeable a los cambios.



Por su parte, Eli Dominguez hizo especial hincapié en que más allá del género que se muestre, es el "amor tóxico" el que habría que revisar en las ficciones. "Que se muestren formas más orgánicas de amar (...) y no ese amor extremo, idílico que no entiende de límites, matar o morir en nombre del amor", apuntó. De igual modo, dijo estar "feliz de que los cambios sucedan y que algunas cosas que antes nos parecían "románticas" ya no lo sean más".



La realizadora audiovisual y vicerrectora del ENERC, Ana Pelichoti, rescató la mirada que tiene el cine europeo sobre el amor de pareja, "menos idílico" frente a los clichés del cine norteamericano". Falta deconstrucción sobre todo en el cine mainstream. Temáticas por ejemplo como el amor homosexual, el amor en la tercera edad, el amor entre personas con discapacidad lamentablemente aún son temáticas o producciones excepcionales o marginales. Las producciones buscan ser masivas y por lo tanto no financian en general temas que incumben a las minorías" dijo, resumiendo una realidad sobre la industria que cambia, aunque no al ritmo que lo hacen las sociedades.



Las elegidas por los lectores

Entre un sondeo de opinión, consultados sobre cuál es su favorita entre cinco películas del género romántico que estuvieron entre las más vistas en las salas de cine de los últimos 10 años, los lectores eligieron primera con el 30 por ciento, Ha nacido una estrella, la historia que recrearon Lady Gaga y Bradley Cooper, con un 30 por ciento, seguida por la premiada Historia de un matrimonio, con un 25 por ciento; El lado bueno de las cosas (19%); Medianoche en París (17% ) y La la land con el 9 por ciento.



Ellos dicen



Ana Pelichotti/vicerrectora ENERC

"Salvo algunas meritorias excepciones, casi siempre se retrata el amor entre personas jóvenes y bellas, con conflictos que siempre se resuelven con finales felices".





Romina Pedrozo/cantante lírica

"Como sociedad estamos dejando de ser hipócritas; el cine y la TV sí son un reflejo fiel de la realidad que nos circunda"





Bárbara Olmedo/actriz

"Cada vez hay más contenido atravesado por el feminismo y los movimientos LGBTQ+. Es un largo camino pero la industria acompaña. Soy optimista".



Candelaria Tascharet/artista visual

"Siguen las mismas historias, el drama humano del amor. Lo nuevo, son producciones donde se aborda la perspectiva de género, pero no

más que eso".





Eli Dominguez/cantante

"Aún hoy se estrenan ficciones donde se deconstruyen algunas cosas pero el amor romántico tóxico sigue altamente vigente".



Enzo Pérez/músico

"En general el cine y la TV comercial recrean modelos machistas (cuando no racistas y colonialistas). Hay por supuesto excepciones".



Daniel Gil/cinéfilo

"Los productos audiovisuales responden a la plataforma o empresa que los producen, algunas son más conservadoras que otras, en función de eso se muestra el amor de pareja".



Ricardo Trombino/escritor

"Veo algunos cambios, pero es difícil despojarse de estereotipos, mandatos y dobles discursos sobre el amor de pareja que han predominado durante siglos".



Danny Love/transformista

"Hasta no hace mucho era muy difícil llenar una sala con Secretos en la Montaña; era y es mucho más comercial una historia de amor de una pareja hétero".



Marcelo Bartolomé/músico

"Creo que es necesario salir de los estereotipos idealizados, que se reflejen los cambios que van sucediendo y abordar críticamente problemáticas muy presentes".



Chichón Hernández/músico

Hasta en las películas de acción se reflejan las relaciones de amor actuales. El cine se está mostrando más abierto en todo sentido y está cuidando la imagen de la mujer".