Analía Franchín estuvo en Intrusos y, luego de hablar sobre su experiencia en Cuba junto a Diego Maradona y Guillermo Cóppola, opinó sobre la relación de Marley con su hijo Mirko. Pero no tuvo mejor idea que hacer una comparación con Matilda, la hija de Luciana Salazar, y provocó la furia de la conductora de Chismoses.

"A Mirko siempre se lo ve sonriente e interactuando con el padre, y la relación de Luly y Matilda vos la ves como más lejana, no la vez a la nena disfrutando en un montón de situaciones", lanzó Analía, y todo estalló por los aires con una catarata de Luli en Twitter.

"Con los hijos no!!! Basura @analiafranchin no te lo voy a permitir", comenzó la rubia, y agregó: "Encima falsaaa, ya me lo habías hecho una vez y te hiciste la boba. Lo que mas me duele es que hay familia en el medio!! No te importa nada indudablemente y después tenés el tupé de decir que no se metan con los hijos!! Haz lo que digo pero no lo que hago".

Obviamente la pelirroja no se quedó atrás. "Ehhhh? Que te pasa @lulipop07 ? Estás repitiendo como loro o que?", señaló y añadió que la mamá de Matilda "le presta más tiempo a su cintura que a interiorizarse antes de putear".

Pero el cruce fue subiendo en intensidad, y a ninguna de las dos le interesó bajar un cambio. "Dejá de opinar de mi hija y encima con mala leche!!! Cuando no tenés ni la menor idea de nada. No es la primera vez que lo hacés, la primera te la dejé pasar. Esta no!! Los limites son los hijos". Pero cuando la propia Franchín y algunos usuarios de la red social le dijeron que el comentario no había sido malo, sino que fue una especie de defensa, Luli volvió a enojarse: "A mi este comentario tuyo me parece horrible, no me siento para nada defendida, si eso para vos es defender, prefiero que no lo hagas mas".