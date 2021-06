Este martes Anamá Ferreira y Diego Brancatelli protagonizaron un cruce tan inesperado como polémico. Sin embargo, lo que comenzó con una diferencia de opinión sobre el desempeño de Débora Plager en ShowMatch, La Academia subió de tono y podría terminar en una denuncia por discrimnación. La exmodelo busca ponerse en contacto con Victoria Donda y el INADI para dejar asentadas las declaraciones del periodista.

Todo comenzó el día en Plager debutó en el certamen de eltrece. Tras la comentada performance, Ferreira -que participó en el Bailando y fue muy cuestionada- opinó: “Al fin encontré a alguien que baila peor que yo. Suerte rubia, a divertir, total las que bailan bien ya sabemos quiénes son”.

En diálogo con Intrusos, Brancatelli defendió a su colega: “Anamá Ferreira, primero que aprenda a hablar. Después que hable de quién baila mejor o peor. La banco a Débora a pleno y Anamá impresentable, un mamarracho. No me gusta, parece el 4 de la Selección de Brasil”.

Al escuchar las críticas, Ferreira recogió el guante, lo acusó de “ensobrado” y lo desafío a caminar en la calle para ver a quién de los dos prefiere la gente. Pero la guerra no finalizó en la red social porque este miércoles estuvo invitada a Los ángeles de la mañana donde contó que planea llevarlo al Inadi.

Al repasar las frases del periodista, Yanina Latorre explicó: “Eso del 4 es una frase hecha del fútbol. Quiere decir que sos rústico, defensor, que vas fuerte, como que sos masculina. El defensor es el que la banca, no tiene la habilidad del goleador. Eso es horrible”.

En este aspecto, Anamá se diferenció del periodista: “Puse mensajes en Twitter no para denigrarlo. No usé ese hashtag que usan todos, usé el nombre. Mi mensaje fue con clase, con altura”.

Al ser consultada acerca de si llamó a Victoria Donda, la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) para asentar una denuncia por discriminación, detalló: “Le mandé todas las capturas, lo vio porque puso todo tilde, pero no me respondió. También se las envié a su secretario”.

Respecto a los motivos que la llevaron a tomar tal determinación, sostuvo: “Vos podés decir cosas, ¿pero denigrar a una mujer? Él tiene familia, madre, hijos, ¿le gustaría que dijeran eso?. Él me descalifica y están todos con la cancelación y la defensa a las mujeres, pero esto es una violencia verbal”.

“¿Hay que cancelarlo a Brancatelli?”, preguntó sin filtro el conductor. A lo que Anamá respondió: “Pienso que él ya está cancelado y no se dio cuenta”.

Por su parte, De Brito se comunicó con el periodista y compartió su respuesta al aire: “No quiero darle más vuelo al tema. Ella necesita de este conflicto, yo no. Dejala que hable, no me voy a rebajar. Lo mío fue con humor. Ella quiere escándalo para que la nombren sino nadie lo hace. Yo tengo que trabajar, pero hablé de ella bailando para bancar a Débora y ella lo toma personal y bla bla bla. No entiende nada”.