Angustiada y preocupada, así se mostró Nati Jota en Twitter. La periodista anunció que el test de coronavirus le dio positivo y que se siente muy bajón. Claramente, las personas que estuvieron en contacto con ella también tuvieron que hisoparse.

Atenta al protocolo sanitario, Anamá Ferreira, que estuvo bien cerquita de la joven antes de que se enterara de que tiene COVID-19, tuvo que hacerse el hisopado. A través de sus stories de Instagram, la exmodelo compartió su experiencia.

"Nati Jota, Nati Jota... No será el novio que empezaste a salir, que te dio un beso y te puso el coronavirus... Mirá dónde estoy. Todo por culpa de Nati Jota. Es una compañera nuestra, que seguro tiene algún novio, alguna cosa", le dice Anamá a la enfermera con humor.

Tras hacerle "fuck you" a Nati, en chiste, la profesional le hace el hisopado mientras la exmodelo grita e intenta evitarlo. Sin embargo, logra quedarse quieta hasta último momento.

"Es re molesto, ay... Qué miedo. Ay, es un asco esto... ¡Un horror!", fue lo último que atinó a decir.

Horas más tarde, se conoció el resultado del test y Anamá dio positivo de Covid-19 por lo que deberá aislarse. "Me dio positivo, tengo mucha bronca porque yo me súper cuido. Hace 200 días que estoy adentro, que no salgo, solamente a caminar o a hacer deporte", le dijo a La Nación.

"Nati Jota había dado positivo y hoy me hice el hisopado y también. Gracias a Dios no siento nada ni tengo ninguna enfermedad de base, además soy muy deportista y como sano. Pero tengo una bronca que no sabés", completó.

