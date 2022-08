El policía sanjuanino que participa de La Voz, Andrés Cantos, protagonizó una situación insólita en el programa que le permitió pasar a los Playoff.

El cantante interpretó en la etapa de knockout la canción de Marc Anthony "Y ahora quien", pero su actuación no le alcanzó para ser elegido por el jurado. Después de una serie de buenas devoluciones, Cantos dijo: "Quiero agradecerles por habernos dejado estar acá. Estamos con las maletas llenas de sueños y estar acá, compartir con la gente que nos ve, ya ganamos. Que vean que existimos para ellos y seguimos haciendo música para ellos. A un abrazo a mi San Juan querido que siempre me apoya".

Cuando se estaba yendo, fue Lali quien apretó el botón para "robarlo".

"Me olvidé decir cuando me iba que los sueños se trabajan. Había trabajado un montón para estar acá y lo voy a disfrutar", agregó el sanjuanino e hizo llorar a la premiada cantante.

"Todas las palabras que nos acabas de regalar. Sos un gran cantante. Esto fue otra cosa. Tenes que estar en el programa si o si. Tenes que seguir cantando acá", afirmó Lali .

Pero cuando parecía que ahí terminaba todo, Mau y Ricky apretaron la chicharra y se lo robaron. Solo habían pasado algunos minutos cuando Sole se sumó al robo. "Fue un impulso. No me lo pude contener. Me gustó mucho cómo hablas de todo el entorno de tus compañeros, de tu tierra y me gusta esta situación que todos te queremos. Además de buen artista vemos que sos una buena persona", dijo Pastorutti.

Después de la inédita situación el sanjuanino se quedó con Lali "porque me regaló sus lágrimas", aseguró.