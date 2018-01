El videograph de "Los Ángeles de la mañana" anunció: "Información exclusiva. Marley polémico: Dejó a su hijo en Pinamar y se fue a Mardel". Puesto a presentar la entrevista a Marley en Mar del Plata, Ángel de Brito se despachó sin anestesia: “Una de las notas de Mar del Plata nos llamó mucho la atención. Marley está de vacaciones en Pinamar y se fue a ver a Lizy (Tagliani) al teatro en Mar del Plata, pero dejó a su hijo".

“Quedó al cuidado de mi primo, un amigo y unas amigas. Ahora me vuelvo para Pinamar, me mandaron fotos de él durmiendo”, explicó Marley en la entrevista que pusieron al aire.

Después, la cronista Maite Peñoñori amplió la información sobre Marley y sus desplazamientos en la Costa Atlántica: “Él está parando en Pinamar, pero al día siguiente volvió a Mar del Plata a una fiesta electrónica muy famosa -indicó-. Fue con Flor Peña y su marido, muy divertidos. Él dejó a Mirko y Flor Peña dejó a su bebé también. Son papás muy libres, Ángel”. De Brito tardó nada en contestarle a la notera: “¡Pero fueron papás recién y ya andan dejando a los nenes para ir a la fiesta electrónica!”.

A partir de esos dichos, empezó el debate. Andrea Campbell tiró la primera opinión contrapuesta a la del conductor: "Tienen que salir un poco, no pasa nada. ¿Sabés lo que es estar con un chico recién nacido? Irse de Pinamar a Mar del Plata está bien, Angelito".

De Brito salió entonces con los tapones de punta: "¿Y para qué los tienen si los agobian? No es el perro que se lo dejás a tus amigos!

"No importa si sos papá, mamá, si lo llevás en el vientre o no, es importante en los primeros meses de crianza estar en contacto con el nene", acotó Mariana Brey.

Angelito siguió arremetiendo contra Marley: "A Granata, en su momento, la criticamos también cuando fue mamá y dejó a su hijo para irse de viaje. Le dijeron de todo, pero como es Marley…".

Campbell refutó: "Una cosa es ir de Pinamar a Mar del Plata. No le está dando de mamar al nene". "No tiene que ver con la lactancia, únicamente -intervino Brey-. Estás equivocada, yo soy recontra pro lactancia y lo he demostrado con los cuatro años que le di a mi hijo. Pero hay madres que no pueden y no por eso van a dejar a su criatura".

Llegado ese punto, Nequi Galotti se sumó a la discusión: "Una cosa es dejar una criatura un rato y otra es irte varios días. Un rato para salir está bien", opinó.

De Brito no se dio por vencido y siguió pegándole duro a Marley: ¿Pero qué apuro tenía en ir a ver a Lizy o en ir a la fiesta electrónica? Acá, si Luciana Salazar le lima las uñas con una maquinita a la nena, es una basura. Ahora, lo hace Marley y es divino".