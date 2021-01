Miguel Ángel Rodríguez renunció el lunes al Cantando 2020 (eltrece) a solo cuatro días de la final. El humorista consideró que es un buen momento para retirarse del reality con “dignidad”. Con su decisión, las cinco parejas restantes saltearon la eliminación y pasaron a la siguiente ronda que continúa este martes.

Después de que se conociera el voto secreto del jurado, Ángel de Brito le dio la palabra al participante para el importante anuncio que dio junto a su compañera Lula Rosenthal y a su coach, Pato Witis.

“Les quiero contar algo muy lindo, aunque quizá no lo sientan así. Nosotros vamos a terminar acá. No abandonamos la competencia, decidimos irnos de común acuerdo porque fuimos un equipo y es una decisión totalmente consensuada por los tres, después de una larga videollamada que tuvimos el sábado”, expresó al explicar los motivos de su decisión.

Además, agregó: “Yo no soy cantante y no hace falta que lo aclare, pero como artista uno se va defendiendo. Pero llega un momento en el uno se da cuenta de que existe una palabra que se llama ‘dignidad’ que me la enseñó mi padre, para cualquier ser humano y para el artista también”.

Después de esta introducción, el actor habló de las diferentes devoluciones que tuvo de parte del jurado durante todos estos meses: “Los admiramos a los cuatro. Vinimos acá a disfrutar y nunca nos pusimos la palabra ‘competencia’ en la cabeza. Y no es poca cosa llegar hasta acá”.

En ese sentido también reconoció que las salidas de Carmen Barbieri y Luisa Albinoni del reality fueron un cimbronazo para él, porque supuso que le faltaba poco para abandonar también el programa.

“Uno más allá de un artista es un ser humano y eso es lo más importante para mí en todos los laburos. Por eso le quiero agradecer primero a eltrece, a todos ustedes acá en el programa, a las devoluciones que me hizo el jurado porque a mis 60 años tengo que seguir aprendiendo cosas”, señaló el humorista.

“Estamos muy felices y sobre todo tranquilos. Por eso agradezco a mis hijos y a mi mujer que me bancó en esto esto que no fue fácil”, concluyó antes de retirarse, ovacionado por todos en el estudio.

Con su salida del certamen, compiten ahora por el primer puesto Ángela Leiva y Brian Lanzelotta; Tyago Griffo y Lissa Vera (que reemplaza a Gladys ‘La Bomba’ Tucumana que tiene coronavirus); Cachete Sierra e Inbal Comedi; Rodrigo Tapari y Rocío Quiróz y Dan Breitman y Flor Anca. La final se verá el viernes 15 por la pantalla de eltrece.