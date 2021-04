Un nuevo capítulo llega a la serie protagonizada por El Polaco y Barby Silenzi. El cantante de música tropical y la influencer habrían puesto fin a su historia de amor, conforme aseguró Ángel de Brito en la última emisión de Los Ángeles de la Mañana (El Trece).

En esta oportunidad, el conductor del ciclo matutino confirmó que el vínculo de pareja entre ellos dos estaría terminado. En ese sentido, el periodista dio a conocer las conversaciones que mantuvo con ambos y expuso una curiosa cuestión: mientras que el exparticipante de MasterChef Celebrity 2 (Telefe) afirma estar soltero, la bailarina niega la ruptura.

“Le pregunto a él y me dice ‘estamos separados’”, comenzó describiendo el expresentador del Cantando (El Trece). Y luego agregó: “Le pregunto a ella y me dice ‘todo bien, no estamos separados’. Y yo le dije a ella ‘vos me estás chamullando’”.

Además, el líder de las angelitas expresó que las palabras de Ezequiel Cwirkaluk fueron bastante determinantes a la hora de hablar sobre el tema. “La respuesta de él fue a quemarropa. Me puso ‘nos separamos’”, explicó.

Por el contrario, el comunicador manifestó que la contestación de Barby tardó en llegar exactamente 7 horas, mientras que la de El Polaco fue instantànea. “Se hacía la tonta”, aseveró Ángel de Brito. Y finalmente sentenció: “Como la conozco mucho entonces le puse ‘ok, beso’, como diciéndole ‘andate a cag*ar’”.

Finalmente, el periodista reveló el último intercambio que tuvo con la joven, en cual se mantuvo firme en la postura de que todo continuaba perfecto entre ella y el cantante. “Me puso ‘no estamos separados’. Me puso ‘estamos bien’”, concluyó.