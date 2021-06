Durante años se dijo que Pampita era 'muy celosa' y más de una vez, se la acusó de ver fantasma donde no los había. Esto mismo fue lo que se dijo en el año 2010, cuando la modelo tuvo un feroz enfrentamiento en un boliche de Punta del Este con Isabel Macedo. En ese entonces, la actriz era compañera de trabajo de Vicuña en la serie 'Don Juan y su bella dama' y se decía que el chileno coqueteaba abiertamente en el set de grabación.

Lo cierto es que públicamente, Pampita nunca quiso hablar del tema pero fueron varios los testigos de ese momento de tensión y algunos terminaron contando los detalles. Pero ninguno de los amigos íntimos de la modelo había admitido o negado ninguna versión... al menos hasta ahora.

Angie Balbiani habló con franqueza en LAM y como quien no quiere la cosa, terminó bancando a su amiga al admitir: "Yo a la China la conocí cuando hacía Rincón de Luz y yo Rebelde Way. Tenía 6 años, nos cruzábamos en el bar pero después no la vi nunca más y obviamente, pasó del otro lado de la grieta en el momento del conflicto con Carolina, como Isabel Macedo, que con Isabel también trabajé".

Rápido de reflejos, Ángel de Brito fue directo al grano y dio pie al siguiente diálogo:

- De Brito: ¿Era cierto que Isabel Macedo lo histeriqueaba a Benjamín?.

- Angie: Sí, se pelearon en Tequila.

- De Brito: Sí, lo de las piñas lo conté yo pero ¿era verdad o había un fantasma ahí de Pampita?

- Angie: Fantasma no había.