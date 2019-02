Aníbal Pachano estuvo en el programa Por si las moscas de Radio de la Ciudad (AM 1110) y habló de la muerte de Natacha Jaitt. El coreógrafo aseguró que la mediática "quedó sola" y no recibió la ayuda que solicitó de parte de Actrices Argentinas. "La abandonaron por prostituta", afirmó el exjurado del Bailando, que también criticó la difusión en las redes sociales de la imagen del cuerpo de la exvedette.

"Tendría que haber tenido un poco más de humanidad con Natacha. Muy lindo el colectivo, pero la dejaron sola por prostituta. Ella dijo que ejercía la prostitución. Y de las tres cuartas parte del pseudocolectivo, uno conoce perfectamente cómo comenzaron, de dónde vienen, a dónde van. Nadie está exento de haber tenido relaciones sexuales con determinadas personas o haber ganado un puesto o no de determinada forma", sostuvo Pachano.

"La familia de Natacha merece una explicación de lo que sucedió. Ella era una modelo y era una actriz también. Trabajó de eso muchos años y era hermosa, mucho más linda que muchas que ahora están en el candelero de la TV. ¿Quién les da el derecho a no levantarle el teléfono?, ¿qué es lo que están defendiendo?", agregó el coreógrafo.

Por último, Pachano apuntó contra Luis Ventura, que difundió en sus redes una foto del cuerpo sin vida de la mediática. "No tenés que pasar la foto porque hay una criatura en el medio. Yo lo aprecio mucho, pero lo que hizo fue una cagad... más grande que una casa. Es un señor grande. A él no le gustaría en absoluto que sus hijos tuvieran un accidente y alguien pase la foto. No pensó en lo que hizo", sentenció.