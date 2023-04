Dos hermanitos que sobreviven todos los días, ante una situación que no pueden resolver, pero que con la fantasía, viven una ciencia ficción donde juegan para imaginar otro mundo cotidiano. Así se resume el prólogo de "Realidad aumentada", una historia animada que se plasmó en un cortometraje en 2D, por un grupo de realizadores sanjuaninos y que marcará una huella en la historia del cine local, puesto que se trata del primer producto en este formato que logra entrar al Buenos Aries Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI). El proyecto, nació con guión y dirección de Ricardo Turesso hace tres años y fue encarado por la productora Cínicos para su realización. Tras ganar un concurso nacional de animación del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), la propuesta adquirió un premio que fue sumado a otros aportes privados para la financiación del film. Siendo uno de cinco seleccionados de todo el país, el equipo local (conformado por Turesso, Ana Pelichotti y Luciana Assandri) encaró un largo proceso de elaboración del material que concluyó en diciembre del 2022. Con el corto terminado, el grupo lo presentó durante las inscripciones del BAFICI y resultó elegido -el único film sanjuanino- para estar en la sección especial "Hacerse Grande", un microciclo dentro del festival para proyectar historias en las que los personajes experimentan un crecimiento o aprendizaje que los transforma. Precisamente, el relato de "Realidad Aumentada", apunta en esa dirección. Dicho material, tendrá su estreno los días los días 23, 24 y 25 de abril en salas de cine de Buenos Aires: el domingo en la sala ArtHaus (21.30hs. Mitre 434); el lunes en la sala del Centro Cultural San Martín (14.30hs, Sarmiento 1551); y el martes en Cine Lorca (20.15hs. Corrientes 1428 CABA). También estará disponible de forma online en el sitio oficial del festival: (https://ciclosyfestivales.vivamoscultura.buenosaires.gob.ar)

El equipo Cínicos: (Izquierda a derecha) Matteo Pagliarosi (diseño sonoro),

Ana Pelichotti (producción general), Luciana Assandri (dirección de arte) y Ricardo

Turesso (guión y dirección).

El realizador Ricardo Turesso, en representación de todo el equipo de Cínicos, manifestó la alegría colectiva de representar a la provincia con esta iniciativa. "Para nosotros es un proyecto de enorme importancia desde su génesis. Nos llevó mucho tiempo de desarrollo pero con un método propio de trabajo", explicó. Para la realización de la película, el equipo se ocupó de los storyboards, el diseño de personajes, el modelado en 3D; las ilustraciones en 2D, efectos de movimiento, planos, movimientos de cámara, perspectivas, entre otros aspectos. A partir de elecciones estéticas puntuales, el resultado del producto podrá verse durante el festival con satisfacción para el grupo: "fue una apuesta ambiciosa y arriesgada, pensada e ilustrada, todo gestionado por nosotros a pulmón y con gente de esta provincia. Eso nos llena de orgullo", dijo el director mendocino radicado en San Juan.

Por otra parte, estar presente en el festival es una oportunidad perfecta para visibilizarse en la industria. "Es una gran plataforma que cuesta mucho llegar y aunque hagas una película o un cortometraje muy bueno, es muy difícil que entre a una sala de cine. Aquí tendremos una oportunidad de lujo, una vidriera que mostrará que en las provincias hay profesionales capacitados para hacer cine de calidad", contó entusiasmado. Desde la técnica de animación hasta la realización artística, el sonido (a cargo de Matteo Pagliarosi); y las voces (de Violeta Ávila Guarnido, Tadeo Pacheco y Silvio Guevara) están enfocadas en la temática que plantea la obra: las infancias vulnerables. "Es una historia sensible que pasan sus días en un basural y a pesar de toda esa adversidad que viven, la imaginación de estos chicos los hace escapar de esa realidad triste. No dejan de ser niños en una aventura de ciencia ficción", señaló el autor. Por eso era muy difícil representar en el plano de lo real lo que le sucede a estos personajes y en este sentido, la narrativa apela al recurso de la animación con escenas oníricas y más simples de transmitir. "Planteamos en pocos colores y tonos grises un mundo que no es Disney. Es la realidad no edulcorada de una infancia que se vive todos los días aquí en Latinoamérica. Cuando un pibe junta un cartón en la ciudad, nos debería avergonzar como sociedad. No somos ajenos a eso, como realizadores, no podemos simplificarlo todo, pero le ponemos esa estética", concluyó.

La productora cuenta con 10 años de existencia en la realización de series, clips y largometrajes para televisión (Canal 7 de Mendoza y Canal 8 de San Juan); para Canal Encuentro y Paka Paka.