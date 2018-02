Antes de su llegada a San Juan para participar en la Fiesta Nacional del Sol, La Beriso reunió a 15 mil personas en la Fiesta Nacional del Lago, en El Calafate. En la misma noche, la segunda de la celebración, se presentó el Chaqueño Palavecino.

La banda de rock fue la encargada de cerrar el show, subió a cantar a las 23,30. En un espectáculo similar al que presentará en el 21 de febrero en la Feria de San Juan, arrancó su show con "Legui", "Mano a mano", "Risas de pobre", "Mañana", "Realidad", "Te burlaste" y "Cuánto cuesta".

Para seguir con "Todo es mentira", "Enloquecer", "Corazón duro", "Sobreviviendo", "Otra noche más", "Un error", "Pensamientos", "Dejame" y con el homenaje a Andrés Calamaro con "Estadio Azteca".

La Beriso siguió su presentación con "Cómo olvidarme", "Tres mujeres y ella" y "Salir", para dejar lugar a miembros de su staff, que cantaron "Highway to hell" y "Rock and Roll All Nite".

Luego, Rolo Sartorio tomó el micrófono para cerrar su performance con "De madrugada", "Ella", "No me olvides" y "Traicionero".